İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da roketli saldırı, bir personel şehit oldu

Ağrı'da roketli saldırı, bir personel şehit oldu
Ağrı'da roketli saldırı, bir personel şehit oldu

Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 personelin şehit olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor'' dedi.

Gürbulak sınır kapısında roketli saldırı - Tıkla İzle

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'DAN HAİN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: 'ŞU AN ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İşte saldırıya uğrayan servis otobüsü

İLGİLİ HABER
Ticaret Bakanı Pekcan: Gürbulaktaki hain saldırıda bir personelimiz şehit olmuştur Ticaret Bakanı Pekcan: 'Gürbulak'taki hain saldırıda bir personelimiz şehit olmuştur'
İLGİLİ HABER
MSB: TSKya ait bir nakliye uçağı Ankaradan Ağrıya hareket etti MSB: 'TSK'ya ait bir nakliye uçağı Ankara'dan Ağrı'ya hareket etti'

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.