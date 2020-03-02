Ağrı'da roketli saldırı, bir personel şehit oldu

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'DAN HAİN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: 'ŞU AN ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İşte saldırıya uğrayan servis otobüsü