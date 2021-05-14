Ağrı'da şehit düşen özel harekatçı Denizli'de toprağa verildi

Dün Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli Polis Özel Hareket memurlarına akşam saatlerinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan taciz ateşinde 4 polis memuru yaralandı. Doğubeyazıt Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurlarından Veli Kabalay yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Acılı haber ise gece saatlerinde baba evine ulaştı.

Sabah saatlerinde Denizli'nin Tavas ilçesi Ulukent Mahallesine getirilen şehidin naaşı, öğle namazına müteakiben Ulukent Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mahalle Mezarlığına defnedildi. Şehidin silah arkadaşlarından olan Polis Özel Hareket memurları gözyaşlarına hakim olamadı.

Evli olan şehidin 5 ay önce baba olduğu öğrenildi. Şehidin annesi Şükran Kabalay, "Yavrum sana bayramlık giydirecektim. Nereye gittin, daha sana doyamadım" diyerek feryat etti. Baba İsmail Kabalay'ın "Oğlum kanın yerde kalmayacak" demesi dikkatlerden kaçmazken, eşi Şükran Kabalay'ın gözyaşları ile tabuta sarılması ise yürekleri sızlattı.

Öte yandan şehidin cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Hüseyin Aktaş, Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve il protokolü katıldı.

Fadıl Pişkin- Semih Can Yılmaz

