Ağrı'da servis aracına roketli saldırı!

Gürbulak sınır kapısında görevli personeli taşıyan servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından aracın devrilmesi sonucu yaralanan personel ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, polis hastane çevresinde yoğun güvenlik tedbiri aldı.

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'DAN HAİN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: 'ŞU AN ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İşte saldırıya uğrayan servis otobüsü