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Ağrı'da servis aracına roketli saldırı!

Ağrı'da servis aracına roketli saldırı!
Ağrı'da servis aracına roketli saldırı!

Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi. Roketli saldırıda yaralanan 30 personel Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 personelin şehit olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor'' dedi.

Gürbulak sınır kapısında roketli saldırı - Tıkla İzle

Gürbulak sınır kapısında görevli personeli taşıyan servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından aracın devrilmesi sonucu yaralanan personel ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, polis hastane çevresinde yoğun güvenlik tedbiri aldı.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İşte saldırıya uğrayan servis otobüsü

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