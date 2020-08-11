Ağrı'da sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdılar

Olay, dün Doğubayazıt Dr. Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Dahiliye bölümüne muayene olan Selvi K., korona virüs şüphesi ile acil servise yönlendirildi. Acil servisten de test yaptırması için korona virüs çadırına gönderildi. Hasta ve yakınlarının sıra beklemeden çadıra girmek isteyince hastanede görev yapan hemşire Sinan Doğan, korona virüslü hastaların olduğunu belirterek, hasta ve yakınlarını sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyardı. Yapılan bu uyarının üzerine hasta Selvi K.'nin oğlu, Doğan'a yumruk attı. Aldığı darbe yüzünden burnu kırılan hemşire Sinan Doğan, hasta yakınından şikayetçi oldu. Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şiddet, Covid dinlemiyor. Tedbirini almayan milletimiz, test yapmaya gelince size böyle aslan kesiliyor. Beni darp eden adamın annesi ise 'Ne olmuş bir yumruk yemiş'” ifadelerine yer verdi.

Merve Gökbakan

