Ağrı'da tır şarampole devrildi: 2 ölü

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Somkaya köyü civarlarında etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. A.Y. kontrolünde bulunan 02 EH 424 plakalı tırın şarampole devrildiğini gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü A.Y. ile araçta bulunan M.Ş.'nin hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan cenazeleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. A.Y. ile M.Ş.'nin cenazeleri Doğubayazıt D. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merve Gökbakan

