İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi

Ağrı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi
Ağrı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi

Ağrı’nın tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği tespit edildi. Kazada yanarak hayatını kaybeden bir kişinin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor.

Ağrı’da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi - Tıkla İzle

İki Tır ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada 21 kişi yaralanmış 7 kişi de hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Kaza sonrası yaralananlar ise şöyle

AĞRI

1. MUHLİSE IŞIK
2. HAKAN ÇELİK
3. İBRAHİM YİĞİT
4. CEVHER DAYAN
5. ZÜBEYDE ÇİFTÇİ
6. ŞAVAŞ ÇEMREK
7. SABAHATTİN KAPICI
8. SÜLEYMAN ÖZER

PATNOS

1. ORHAN UYUMAZ
2. EYYÜP İLTER

HAMUR

1. ONUR CAN ELÇİ
2. ZEHRA DUMAN
3. MEHMET LATİF IŞIK
4. GİRGÜN ÖZBEK

TUTAK

1. ALİ EREN DİLMAÇ
2. ZEYNEP DİLMAÇ
3. YUSUF DİLMAÇ
4. SERHAT KISA

DOĞUBEYAZIT

1. BİRSEN ÇİFTÇİ
2. MAKBULE ÖZER
3. FİKRET IŞIK

Merve Gökbakan - Özge Bozo
 

İLGİLİ HABER
Ağrıda feci kaza! Tanker ve yolcu otobüsü çarpıştı Ağrı’da feci kaza! Tanker ve yolcu otobüsü çarpıştı
İLGİLİ HABER
Ağrıdaki kazada feci şekilde can verdiler Ağrı'daki kazada feci şekilde can verdiler
İLGİLİ HABER
Freni patlayan otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı Freni patlayan otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.