Ağrı'da yapılan operasyonda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-10 (Ağrı-Doğubeyazıt) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu çerçevesinde, 05 Ağustos 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgüt mensubu 2 şahsın Ağrı Dağı Karabulak kırsalında görüldüğüne dair yapılan bir ihbari değerlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen müşterek operasyonda çıkan silahlı çatışma sonucu 2 PKK/KCK terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirildi.

Örgüt mensuplarının üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada 2 adet piyade tüfeği ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Soylu "Şehit Emre Dokumacı'nın, kanın yerde kalmadı"

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından, "Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, SARI TORBAYA GİRDİ. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın... Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun... Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin..." paylaşımında bulundu.

Oğuzhan Halil Özbek

