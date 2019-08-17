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Ağrı'da yürek burkan kaza

Ağrı'da yürek burkan kaza
Ağrı'da yürek burkan kaza

Ağrı'nın Patnos ilçesi’ne bağlı Dağalan köyünden Patnos merkeze damatlık olmak için gelen abi ve kardeş geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Patnos Dağalan köyüne düğünü olacak Bayram Tekdemir'e damatlık almak için Patnos merkeze gitmek isteyen aile Kürekli köyü rampasında karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. 

Kaza sonrası otomobillerden biri hurdaya dönerken, bugün düğünü olması beklenen Bayram Tekdemir ve abisi Kasım Tekdemir hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. 

Ölen abi ve kardeşin güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.  

Ahmet Genç - Faruk Yavuz
 

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