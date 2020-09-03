Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yıllık en düşük artış yüzde 2,44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,37 ile haberleşme, yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür ve yüzde 8,50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,68 ile sağlık ve yüzde 13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 2,11 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

Ağustos 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 11,18, aylık yüzde 0,78 arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,59 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık yüzde 11,53, aylık yüzde 2,35 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,71 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 12,29 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 13,26, imalatta yüzde 12,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,14, su temininde yüzde 11,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 13,58, dayanıklı tüketim malında yüzde 17,08, dayanıksız tüketim malında yüzde 10,17, sermaye malında yüzde 18,09 artış; enerjide yüzde 1,64 azalış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,97 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,70, imalatta yüzde 2,97 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,29 azalış ve su temininde yüzde 0,69 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,99, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,90, sermaye malında yüzde 3,52 artış; enerjide yüzde 1,91 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış yüzde 11,14 ile ham petrol ve doğal gaz endeksinde gerçekleşti

Yıllık en fazla azalış; yüzde 11,14 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 9,02 ile tütün ürünleri, yüzde 7,65 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 39,05, diğer mamul eşyalar yüzde 32,96, motorlu kara taşıtları, romörk ve yarı romörk yüzde 21,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık azalış yüzde 7,29 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı endeksinde gerçekleşti

Aylık azalış; yüzde 7,29 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 24,41, metal cevherleri yüzde 10,41, diğer mamul eşyalar yüzde 8,27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.