Ağustos ayında toplam kurulu gücün yüzde 64,7'si yerli ve yenilebilir enerjiden meydana geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından “Enerjik Ağustos” başlığıyla yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Ağustos ayı kurulu gücü, geçen aya göre 229 megavat artış ile 98 bin 492 megavat oldu.

Paylaşımda yer verilen infografiğe göre, toplam kurulu gücün yüzde 64,7'si yerli ve yenilebilir enerjiden oluştu. Toplam kurulu gücün üretim alanlarına göre dağılımı ise, yüzde 31,9 hidrolik, yüzde 25,9 doğal gaz, yüzde 11,5 ithal kömür, yüzde 10,2 rüzgar, yüzde 9,1 ithal kömür, yüzde 7,5 güneş, yüzde 1,8 biyokütle ve yüzde 1,7 jeotermal olarak kayda geçti.

Mustafa Cenik