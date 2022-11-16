Ağustos'ta sigortalı çalışan sayısı 398 bin arttı

Sigortalı çalışan sayısı Ağustos ayında yıllık yüzde 5,4'e denk gelen 1,2 milyon arttı. Aylık ise yüzde 1,7 (398 bin) oranında yükseliş gösterdi. Türkiye Ekonomi Politikalarını Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni'nin 123'üncü sayısı yayımlandı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlara ait Ağustos 2022 verilerini açıkladı.

Nisan 2021'den bu yana hız kesen istihdam artış eğilimi Ağustos ayında tersine dönmüş ve yılın en yüksek istihdam artış oranı gerçekleşti. Kayıtlı istihdamı esas alan SGK verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 73,1'ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 6,6 (1 milyon 56 bin) arttı. Diğer taraftan, esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 2,2 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaşmaktadır; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 5,1 (125 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 11,2 (60 bin) düşüş görüldü.

Çiftçi sayısında uzun süredir süregelen düşüş eğiliminin Ağustos ayı itibarıyla hızını koruduğu, esnafların yıl genelinde en yüksek istihdam artışı gösteren çalışan sınıfı olmakla beraber yıllık artışların bir önceki yılın gerisinde kaldığı gözlendi. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 2,7 ile sınırlı oldu.

Ağustos ayında imalat, ticaret ve inşaat sektörlerinde istihdam artışları hızlandı. Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 53'ü üç ana sektörde istihdam edildi. Bu sektörler, sırasıyla, yüzde 27,3 ile imalat, yüzde 15,6 ile toptan ve perakende ticaret ve yüzde 10,1 oranıyla inşaat sektörleri oldu.

Yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 6,3, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 7,6 artış gözlenirken, inşaat sektöründe geçtiğimiz ay yaşanan artış eğilimi yüzde 3,5'le devam etti. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,2'sini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyeti sektörü istihdamında da yüzde 5,3 artış gerçekleşti.

İşsizlik ödeneği başvuruları arttı

Ağustos ayında geçen aya göre işsizlik ödeneği başvuruları ve ödenek alanların sayısı arttı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uygulamasının 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona ermesiyle faydalanan sayısı Haziran - Temmuz 2021 döneminde 991 bin 466'dan 3 bin 786'ya, ödenek miktarı da 1,5 milyar TL'den 4,9 milyon TL'ye geriledi. Diğer taraftan, KÇÖ uygulamasının son bulmasıyla işsizlik ödeneğine başvurular bu dönemde 104 bin 463'ten 231 bin 867'ye, işsizlik ödeneğinden faydalananlar ise 27 bin 443'ten 128 bin 823'e yükselmiş, Ağustos 2022 itibarıyla da işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı 140 bin 893, faydalananların sayısı ise 67 bin 677 oldu. Ağustos 2022'de işsizlik ödeneğine başvuranların sayısında aylık olarak 8 bin 368, ödenek alanlarda da 5 bin 262 artış gerçekleşti.

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