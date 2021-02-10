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Ağzı kulağına kadar açık kuzu doğdu, biberonla beslenmeye başladı

Ağzı kulağına kadar açık kuzu doğdu, biberonla beslenmeye başladı
Ağzı kulağına kadar açık kuzu doğdu, biberonla beslenmeye başladı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ağzı kulaklarına kadar açık olan kuzu doğdu, emdiği sütün akması nedeniyle bebek gibi biberonla beslenmeye başladı.

Ağzı kulağına kadar açık kuzu doğdu, biberonla beslenmeye başladı - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Yenimahalle de küçükbaş hayvancılık ile uğraşan Ramazan Akın'a ait koyunlar kuzulamaya başladı. Kuzulayan koyunlarından bir tanesinin yavrusu ağzı kulaklarına kadar açık bir şekilde dünyaya geldi. Kuzunun annesini emdiği ancak ağzı geniş ve açık olduğu için yutkunamadan sütün dışarıya aktığını gören sürü sahibi, biberonla beslemeye başladı. Kuzu gören herkesin dikkatini çekerken, belirli bir seviyeye kadar biberonla destekleneceği belirtildi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten hayvan sahibi Ramazan Akın, "Küçük yaşlardan beri küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. İlk defa böyle bir şey gördüm. Şimdi koyunların yavrulama zamanı. Gece saatlerinde hayvanlarıma almaya geldiğimde böyle bir durumla karşılaştım. Çok şaşırdım ve korktum. Allah'ın takdiri. Kuzuyu ellerimle besliyorum. Kendisi annesini ememiyor. Günde bir saatimi ayırarak biberonla yavaş yavaş, damlatarak sütle besliyorum. Bu gün üçüncü gün oldu"dedi.

Çocukluğumdan itibaren ilk kez böyle bir durumla karşılaştığına da dikkat çeken Akın, boynu eğri özürlü kuzulara denk geldiğini ama bu şekilde olanını ilk defa gördüğünü, çevresinde hayvancılıkla uğraşanların da hiç karşılaşmadığını aktardı.

Sezai Akın
 

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