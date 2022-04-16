A.Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı

Maçtan dakikalar

9. dakikada Benzia'nın soldan ceza sahasına ortasına Mame Diouf kafa vuruşunu yaptı, direk dibinde müsait pozisyonda olan Sadık Baş dokunamayınca, savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.

27. dakikada Erdoğan'ın sağdan ortasında top, ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Adekugbe'nin eline çarpınca hakem önce serbest vuruş verdi, daha sonra VAR'ın uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada beyaz noktaya gelen Ziya Erdal penaltı atışını gole çevirdi. 0-1

35. dakikada El Kaabi'nin pasında savunmaya çarpan top Mame Diouf'un önünde kaldı. Diouf ceza sahası içinde solda bomboş pozisyonda olan Benzia'ya pasını aktarırken, bu oyuncunun şutunda top kalecide kaldı.

52. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza sahasına yapmak istediği ortada topa Adekugbe ayak koydu. Ceza sahası dışına doğru açılan meşin yuvarlak Erdoğan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Munir son anda topu kornere çeldi.

61. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Benzia'nın bekletmeden çektiği sert şut ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakikada El Kaabi'nin ceza alanına gönderdiği pasta meşin yuvarlakla buluşan Benzia'nın müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Ali Şaşal başarılı oldu.

88. dakika a Sefa'nın pasıyla topu alan Yatabare'nin ceza sahası sol köşesinden sert vuruşu üstten direkten oyun alanına döndü.

Stat: Hatay

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

A.Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Falette (Fatih Kurucuk dk. 46), Sackey, Kamil Ahmet (Lobjanidze dk. 46), Boudjemaa, Onur (Selimcan Temel dk. 86 ?), Sadık, Benzia (Dylan Louis dk. 77), El Kaabi Bertuğ Yıldırım dk. 86 ?), Mame Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Muhammed Mert

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ahmet Oğuz, Kerem Atakan (Faycal Fajr dk. 65), Ulvestad, Cofie (Hakan Arslan dk. 65), Gradel (Sefa Yılmaz dk. 81 ?), Erdoğan, Yatabare (Moussa Konate dk. 89 ?)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Dimitris Goutas, Samba Camara, Koray Altınay, Özkan Yiğiter

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Ziya Erdal (dk. 28) (DG Sivasspor), Benzia (dk. 61) (A.Hatayspor)

Sarı kartlar: Sackey, Munir (A.Hatayspor), Gradel (DG Sivasspor)

Gökhan Aklan - Recep Dağdelen