Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan son anda kurtarıldı

Yangın, Çaybaşıyeniköy Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan ahırda çıktı. Alınan bilgiye göre, Ali Kala'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen ahır geceyi aydınlatırken mahalleli sokağa döküldü. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaparken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

4 büyükbaş hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı

Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Söndürme çalışmalarına SAKTİM ekipleri de destek verdi. Ekiplerin erken müdahalesiyle ahır içinde bulunan 4 büyükbaş hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı. Alev alev yanan ahır, uzun uğraşlar neticesinde söndürülürken herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Mülk sahibi Ali Kala ise yaşadığı panik anlarını anlatarak ahırda büyük çapta maddi hasarın meydana geldiğini söyledi.

“Birisi ya kasıtlı bir şey attı ya da sigara atıldı o şekilde çıktı yangın”

Kullanılamaz hale gelen ahırın sahibi Ali Kala, “Ahırda elektrik yoktu, elektrik kablosu eve bağlı. Fişini çekmiştik. Yani süt sağma makinası falan çalışmıyordu. O yüzden ahırda hiç elektrik yoktu. Ahırın arkasından geçen birisi ya kasıtlı bir şey attı ya da sigara atıldı o şekilde çıktı yangın. Hayvanların tüyleri yanmış ama görünüşte bir şey yok gibiydi. Ahırın içerisindeki malzemelerin tamamı yandı. Hayvanlar yaralıysa da karanlıkta göremedik, komşunun ahırına götürdük onları” dedi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, ahırın alev topuna döndüğü anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

