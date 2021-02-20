Ahırda dehşete düşüren manzara

Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Yörükler köyünde hayvancılık yapan Harun Uzun'un ahırındaki koyun sürüsüne, gece saatlerinde dağdan inen kurtlar saldırdı. Ahırda bulunan 15 koyuna saldıran kurtların seslerini duyan aile, sesler üzerine koşarak ahıra gitti. 13 koyunun yerde hareketsiz şekilde yattığını gören Harun Uzun ve ailesinin imdadına köylüler yetişti. Vatandaşların ahıra gelmesiyle kurtlar ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Karakol ekipleri, olayın kurtların saldırısı sonucu gerçekleştiğini belirleyerek, durumu Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Hayvan sahipleri, kurt saldırısına uğrayan hamile koyunun yavrularını kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak ikiz yavruların da saldırıda telef olduğu belirlendi. Kurt saldırısından yaralı olarak kurtarılan koyunlar ise aileye ait bir diğer ahıra taşınarak tedavi altına alındı.

"Geceleri nöbet tutuyoruz"

Hayvanlarını yerde görünce köpekler tarafından saldırıldığını düşünen Harun Uzun, “Her zamanki gibi ahıra indim. Kurbanlık danalarım vardı. Onların arkasında da koyunlarım vardı. Danalarıma baktım herhangi bir sorun yoktu. Koyunlarımın yanına geçerken ise koyunları parçalanmış olarak gördüm. Kimi koyun karnından, kimisi ise ayak kısmından parçalanmış. Toplamda 13 tane koyun telef olmuş. Daha sonra jandarma ekiplerini çağırdık. Jandarma tutanak tuttu. Ben ilk başta köpek saldırdı diye düşünmüştüm. Ama jandarma ekipleri köpek olmadığını, saldıranların kurt olduğunu söyledi. Dün sabah yine ahırın olduğu bölgeye indim. Kurtların yine geldiğini gördüm. 4 tane kurt vardı. Akşam üstü de 1 tane kurdun geldiğini gördüm. Geceleri burada nöbet tutuyoruz ama korkuyoruz" dedi.

"Kurtlar aç kalınca evimize indiler"

Kurtların aç kaldıklarında zaman zaman köye indiklerini belirten Harun Uzun, "15 tane koyun vardı. Kurtlar 13 tanesini parçalamışlar. İki tanesinde veteriner çağırdım. Veteriner o iki tanesine baktı. İğne, hap ve sprey verdi. Onları kullanıyoruz şu anda ama onlarında durumu çok iyi değil. Yaşar mı? Yaşamaz mı? Pek belli değil. Bir tanesi ayağa kalkamıyor. Bir hayvan hamile tam ayağa kalkamıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililerden bu konu ile ilgili destek bekliyoruz. Kurtlar aç kalınca bizim evimizin olduğu yere indiler. Ahırımızın içindeki hayvanlarımıza zarar verdiler" diye konuştu.

"Aklımızın ucundan geçmedi"

Önceki yıllarda böyle bir saldırının gerçekleşmediğini belirten Nurten Uzun ise "Senelerdir buradayız böyle bir şey olacağı aklımızın ucundan bile geçmedi. Sabah önce benim oğlum aşağıya indi. Ben evdeydim. Bana, 'anne anne, koş çabuk' diye bağırdı. 'Köpekler koyunları parçalamış' dedi. 'Deme yavrum' dedim. Bir gidip baktım ki, Allah'ım canlar dayanabilecek gibi değil. Deli olmak elde değil. O tarafa baktım bu tarafa baktım, daha sonra yavrularımı kucakladım. Komşulardan Allah razı olsun hemen koştular yetiştiler. Gece kar yağdığında koyunlarım karın altında kalmasın diye direk koymuştum. Kurtlar onu bile parçalamış" ifadelerini kullandı.

"Onlar benim yavrularımdı"

Ahırda kurbanlık danaların da olduğunu söyleyen Nurten Uzun, sözlerine şöyle devam etti:

"Kurbanlık danalarımız vardı. Onları aldık. Hayvanlarımızı ahırın içine koyduk. Ama içeride sıkıştılar. Şimdi onları oradan almamıza rağmen ahırımızın kapısına gelip duruyorlar. Çıkmak mümkün değil. Bir şey yapamıyoruz. Ahıra bile zarar verecekler. Ahırın kapısına kadar geldiler. Ahıra bir girseler bizi mahvederler. Doğuracak koyunlarım vardı. İkiz kuzularım vardı. Onlar benim yavrularımdı. Onları görseniz canlarınız dayanmazdı. O kadar tatlılardı. Allah'tan böyle bir şey geldi ama çokta içimiz yandı. Mümkünse kurtları buradan Kaybetsinler. Burada nöbetçi olduk. Bir şey yapamıyoruz. Bizi gördüklerinde fırtına hızı ile kaçıyorlar"

"65 yaşıma geldim böyle bir şey görmedim"

Saldırının tekrarlanma ihtimaline karşı önlem alınması gerektiğini belirten Nurten Uzun, "Yavrucuklarım gitti. Ben 65 yaşıma girdim. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım. Ahırımıza daldılar kurtaramıyoruz. Koyunlar gittikten sonra danalarımızı ahırın içine aldık. Ahıra girmeye çalışıyorlar. Ahıra girerlerse biz o zaman ne yapacağız? Biz köylüyüz. Hayvana bakmadan da geçim sağlayamıyoruz. Bunun çaresini bulsunlar" sözlerine ekledi.



Enes Bektaş-Ali Yıldız

