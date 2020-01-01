Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50'ye yakın koyun telef oldu

Kar yağışı Bursa'nın dağ ilçelerinde kendini göstermeye başladı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor. Keles ilçesinde bir ahırın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Duvarlarının da yıkıldığı ahırda bulunan 200 koyundan yaklaşık 50'ye yakın hayvan enkaz altında kalarak telef oldu. Gördükleri karşısında ne yapacağını şaşıran Recep Sakarya, köylünün de yardımı ile etrafa kaçan 130'a yakın koyunu başka bir ahıra yerleştirdi.

Telef olan koyunları tek tek kar altından çıkaran Sakarya, enkazın altında kalan koyunların çıkarılması için ise yardım bekliyor. Annelerini kaybeden kuzuların ise sağa sola koşturmaları dikkatlerden kaçmadı. Keles Belediyesi enkazın kaldırılması için ekipleri seferber etti.

Ahmet Aslan