Ahlam Albashir'in keşif görüntüleri ortaya çıktı: Gül ayrıntısı dikkat çekti

Beyoğlu'daki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görüldü. Farklı kıyafetle giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.

Saldırıdan kısa süre önce telefonla konuştu

Taksim'e bomba bırakan Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadın teröristin bombalı saldırıdan kısa süre önce Esenler'de görüntülendi. Görüntülerde kadın teröristin telefonla konuşarak yürüdüğü görülüyor.

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Sadık Kahraman - Volkan Kayalar

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