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Ahlam Albashir'in keşif görüntüleri ortaya çıktı: Gül ayrıntısı dikkat çekti

Ahlam Albashir'in keşif görüntüleri ortaya çıktı: Gül ayrıntısı dikkat çekti
Ahlam Albashir'in keşif görüntüleri ortaya çıktı: Gül ayrıntısı dikkat çekti

Beyoğlu'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı.

Ahlam Albashir'in keşif görüntüleri ortaya çıktı: Gül ayrıntısı dikkat çekti - Tıkla İzle

Beyoğlu'daki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görüldü. Farklı kıyafetle giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.

Saldırıdan kısa süre önce telefonla konuştu

Taksim'e bomba bırakan Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadın teröristin bombalı saldırıdan kısa süre önce Esenler'de görüntülendi. Görüntülerde kadın teröristin telefonla konuşarak yürüdüğü görülüyor.

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