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Ahlat Kümbetleri beyaz gelinliğini giydi

Ahlat Kümbetleri beyaz gelinliğini giydi
Ahlat Kümbetleri beyaz gelinliğini giydi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı sonrası adeta beyaz gelinliğini giyen kümbetler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Son 3 gündür kışın çetin geçtiği Ahlat'taki tarihi yapıların beyazla bütünleşmesi görsel şölen sunuyor. Tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen Ahlat'ta kar yağışının ardından beyaz gelinliklerini giyen kümbetler, görenleri kendine hayran bıraktı. Karla ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi kümbetler doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Doğa ve manzara fotoğrafçıları da kar yağışının ardından kartpostallık görüntülerin oluşturduğu Ahlat Kümbetlerinin fotoğraflarını çekti.

Kar yağışı sonrası kubbeleri beyaza bürünen kümbetlerin fotoğrafını çeken Mustafa Kepenek, Tatvan'da öğretmen olarak görev yaptığını kar yağışı sonrası Ahlat'taki tarihi yapıların fotoğrafını çekmek için ilçeye geldiğini söyledi. Kepenek, “Boş zamanlarımı fotoğraf çekerek değerlendiriyorum. Bugün buraya Ahlat'taki bu güzel görüntüyü çekmek için gelmiş bulunmaktayım. Kümbetler adeta gelinlik giymiş gibiler ve eşsiz bir görüntü sunuyor. Fotoğrafa gönül veren arkadaşlarımızı Ahlat'a bekleriz” dedi.

Özkan Olcay

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