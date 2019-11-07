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Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatçı kimdir?

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatçı kimdir?
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatçı kimdir?

Türkiye’nin en önemli firmalarından biri olan Ahlatcı Holding’te yönetim kurulu üyesi olan Ateş Ahlatcı kimdir? Son günlerde ekonomi haberlerinde adını sık sık görmeye başladığımız Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatçı’nın hayatını sizler için araştırdık.

 İşte Çorum merkezli olarak kurulan Ahlatcı Holding'in önemli simalarından Ateş Ahlatçı'nın biyografisi.

Ateş Ahlatçı kimdir?

Hayatı

1997 Temmuz ayının 18'inde Çankaya Amerikan Hastanesi'nde dünyaya gelen Ateş Ahlatcı Çorumda ilk öğretim ve lise hayatını tamamladıktan sonra Bahceşehir Üniversitesini kazanmıştır. Çalışma hayatına ise Ahlatcı Grubu'nda yer alan kuyumculuk ve döviz şirketlerinde görev alarak başlayan Ateş Ahlatcı, daha sonra yönetim kurulu üyesi olduğu aracı kurum olan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler'de devam etmektedir

Eğitim Hayatı

İlk ve orta öğretimi çorumda bulunan 23 Nisan ilk ve ortaokulunda tamamladıktan sonra yine Çorum'da bulunan özel pınar kolejinde ise liseye devam etmiştir.

Bahçehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik bölümünde 3.sınıfta okumaya devam etmekte olan Ateş Ahlatcı 2017 yazında USA gitmiş ve Washington da Mentore Collegge'de 3 aylık dil eğitimini tamamlamıştır . Ardından 2019 yazında İtalya'nın Milano şehrinde bulunan Bocconi Üniversitesi Digital Marketting ders almış ve başarıyla vermiştir.

Kariyeri

2014 yılında Ahlatcı Holding A.Ş bünyesin de yer alan kuyumculuk ve döviz sektöründe göreve başlayan Ateş Ahlatcı, kanuni uyum sürecinin oluşturulmasında etkin ve verimli olarak görev üstlenmiş. Ayrıca müşteri ve Pazar seçim stratejilerinin belirlenmesi süreçlerini yönetmiştir.

Ateş Ahltacı, Ahlatcı Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş'de 2017 yılında yönetim kurulu üyesi olarak başladığı görevine 2018 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama, operasyon müdürü olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Ahlatcı Holding'in tüm reklam ve sosyal medya yönetimi sürecini üstlenmiştir.

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