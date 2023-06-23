Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında

Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde fırtına sonrası oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Ahlat ilçesinin Alakır Köyü'nde fırtına sonrası çıkan ve aniden metrelerce yükselen hortum olayı yaşandı. Köyün çeşitli noktalarından köylüler tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. 2-3 dakika süren hortum köyde korkuya neden olurken fırtınanın dinmesiyle hortumun dağıldı.

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