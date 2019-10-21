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Ahlat'ta dolu yağdı, birçok sürücü yolda kaldı

Ahlat'ta dolu yağdı, birçok sürücü yolda kaldı
Ahlat'ta dolu yağdı, birçok sürücü yolda kaldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, birçok araç ise mahsur kaldı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde bazı bölgelerde yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle Ahlat-Tatvan karayolunun Adabağ köyü yakınlarında yol beyaza bürünürken, hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Dolu yağışı nedeniyle beyaza bürünen yolda çalışma başlatan karayolları ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla kar temizler gibi dolu temizledi.

Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan birçok sürücü, araçlarında yaz lastikleri olduğu için yollarda mahsur kaldı.

Özkan Olcay
 

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