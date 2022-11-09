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Ahmet Ağaoğlu: 'Abdullah Avcı'nın tartışılmasını, hiçbir şekilde doğru bulmuyorum'

Ahmet Ağaoğlu: 'Abdullah Avcı'nın tartışılmasını, hiçbir şekilde doğru bulmuyorum'
Ahmet Ağaoğlu: 'Abdullah Avcı'nın tartışılmasını, hiçbir şekilde doğru bulmuyorum'

Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yapılan eleştiriler hakkında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'u uzun süre sonra şampiyon yapmış bir hocanın tartışılmasını, hiçbir şekilde doğru bulmuyorum" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: 'Abdullah Avcı'nın tartışılmasını, hiçbir şekilde doğru bulmuyorum' - Tıkla İzle

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Bordo-mavili kulüp başkanı Ağaoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yapılan eleştirilere tepki göstererek, "Hocamızın oyun sistemi, değişiklikleri medya ve taraftar tarafından eleştirilebilir. Ancak hocamız, asla tartışılamaz. Trabzonspor'u uzun süre sonra şampiyon yapmış bir hocanın tartışılmasını, hiçbir şekilde doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

"Örnek gösterilen Sivasspor bile 100 milyon liranın üzerinde açık veriyor”

Başkan Ağaoğlu, kulüplerin ekonomik sıkıntılarına değinerek, “Kulüpler Birliği'nde konuştuk. Ocak şubat ayını zor görürüz, göremeyecek kulüpler de var. Sivasspor'u her zaman örnek gösterirdim. Denk bütçesiyle mücadele eden nadir takım derdim. Bugün Sivasspor'un bile bütçesi 100 milyon liranın üzerinde açık veriyor” diye konuştu.

Bora Akyol

 

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