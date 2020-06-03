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Ahmet Ağaoğlu: Bu aşağılık olayı lanetliyorum

Ahmet Ağaoğlu: Bu aşağılık olayı lanetliyorum
Ahmet Ağaoğlu: Bu aşağılık olayı lanetliyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Kaptanımız önümüzde çok önemli bir hedef olduğu için sözleşme konusunu sezon sonuna bırakmak istedi"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın durumuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İşte o açıklamalar;

"Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın eşi üzerinden bir propaganda yapıldı. Bir kadın üzerinden yapılan bu aşağılık olayı lanetliyorum. Bu konuyla ilgili gerekenleri de yapacağız"

"Novak'la sürekli görüşüyoruz. O da; 'önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım' dedi"

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