Ahmet Ağaoğlu: 'Büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer yoktur'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, hep birlikte büyük sevinçler yaşadıkları bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Bir önceki yıl tüm insanlığı etkisi altına alan pandemi koşullarından bir nebze olsun sıyrıldığımız, “normalleşme” yolunda birkaç adım daha kat ettiğimiz bir yıl oldu. Elbette ki bu süreçte acılarımız, hüzünlerimiz ve kayıplarımız da oldu. Ancak tüm bunlara rağmen Trabzonspor ailesi olarak birbirimize kenetlenmiş bir biçimde büyümeye ve yürümeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sürekli yükseliş trendine sahip bir futbol takımımız var"

Nisan 2018'den beri kararlılıkla uyguladıkları ekonomik disiplin sayesinde 2021 yılında sağlıklı ödeme dengesine sahip nadir kulüplerden biri olduklarının altını çizen Ağaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Her şeye rağmen global olarak tüm sektörlerin etkilendiği, futbolun da bundan payını aldığı pandemi koşullarında ödeme rutinini bozmayan, gelir - gider dengesinde sapma yaşanmayan, bugünü ve yarınını doğru planlamış bir Trabzonspor var. Buna bağlı olarak da sportif anlamda sürekli yükseliş trendine sahip bir futbol takımımız var. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın samimiyeti, isteği, gayreti ve emeği ile futbolcularımızın tutkusu ve taraftarlarımızın arzusu birleşince lider bir takım ortaya çıktı."

"Birbirine kenetlenmiş büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer yoktur"

Bordo-mavili camiaya birlik beraberlik çağrısında bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Bugün dünyanın beş büyük ligi arasında “tek” olmayı başaran ve hedefine ilerleyen, ekonomik, sportif ve altyapısından üst yapısına kadar büyüyen, güçlenen ve idealleri doğrultusunda yürüyen bir Trabzonspor var. Hep birlikte bunun keyfini çıkartalım. Formalarımızı giyelim, bayraklarımızı alalım, kombine veya biletlerimizle stadyumdaki koltuklarımızda bu güzel günlerin keyfini hep birlikte yaşayalım. Önümüzde uzun bir süreç, önümüzde haftalar, aylar ve hatta mevsimler var. Tüm bu süreç boyunca yine geçmişte olduğu gibi yan yana olalım, biz bize olalım ve kenetlenelim. Unutmamalıyız ki; birbirine sıkıca kenetlenmiş büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer, kazanamayacağı hiçbir mücadele, ulaşamayacağı hiçbir zirve yoktur" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin