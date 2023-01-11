Ahmet Ağaoğlu: 'Endişeleri giderecek tedbirler alacağız'



Başkan Ahmet Ağaoğlu, son gelişmelerle ilgili olarak Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelerek çok yönlü değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Futbolda zaman zaman olumsuz sonuçları ve gelişmeleri Trabzonspor olarak da yaşıyoruz. Önemli olan bundan sonrasında hataların tekerrür etmemesi için kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerdir. Bunları her aşamada geniş çerçeveli bir şekilde ele aldık. Sorunları masaya yatırdık. Çözüm önerilerini ve alınması gereken tedbirleri tartıştık. Trabzonspor camiası endişe etmesin. Takımına güvensin. Desteklemeye devam etsin. Trabzonspor her yönüyle büyüktür ve bütünlük içindeki bir camiadır. Bu bütünlük yönetimimiz, takımımız, hocamız ve taraftarımızladır. Bu bütünlüğümüzü asla kaybetmeyelim. Hocamıza güvenimiz tamdır ve takımımız bu olumsuzlukları alacağı başarılı sonuçlarla giderecektir" dedi.

Gökmen Şahin



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