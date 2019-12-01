Ahmet Ağaoğlu: 'İnşallah son dakikalarda kaybettiğimiz puanları aramayız'

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, son dakikada yedikleri golün iyi olmadığını belirterek, "Maçı 90 dakikaya kadar getirdik. Ama attığımız gol sonrası yediğimiz baskıyı kaldıramadık. Kontradan bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Kaçınılmaz son. Attığımız golden sonra Galatasaray biraz daha ataktı. Daha fazla üzerimize geldi. Böyle bir sonuç çıktık. Üzgünüz" diye konuştu.

"Bu sorunun adresi ben değilim"

Daniel Sturridge'in 21 kişilik kadroda yer almasına rağmen oynamamasıyla ilgili bir soruya ise Ağaoğlu, "Sakatlıktan yeni çıktığını hepimiz biliyoruz. Son dakikalarda hocanın takdiri. Sakatlığı tekrar nüksetme durumu söz konusu olabilir. Bu hocanın verebileceği bir cevap, benim vereceğim bir cevap değil. Kulübede ben değildim. Hocanın kafasından geçenleri biz yukarıdan izleyenler, tribünden izleyenler veya televizyon başından izleyenler çok farklı değerlendirebiliyorlar ama saha içerisinde takımın amiri, takımı yöneten, sahaya süren hoca. Tam olarak ben hazır olduğunu da zannetmiyordum zaten. Ekuban bile son 20-25 dakikada oyuna girdi. Sakatlıktan çekindiği için oynatmamıştır ama tabi ben tahminimi söylüyorum. Bu sorunun doğru adresi hoca, ben değilim" diye cevap verdi.

"Hakem maçı iyi yönettiğini düşünüyorum"

"Hakemi nasıl buldunuz?" sorusuna ise Ağaoğlu şöyle cevap verdi:

"Bana göre bariz bir hatası yoktu. Birazdan tansiyon yüksekti. Her iki takımın da kazanmaya ihtiyacı vardı. Atraksiyon vardı sahada, bunu rağmen iyi bir maç yönettiğini düşünüyorum."

"Sörloth transferi diye bir şey gündemimizde yok"

"Sörloth'ün bonservisi alınacak mı, geleceği ne olacak?" sorusuna da yanıt veren Trabzonspor Kulüp Başkanı "Bu oyuncunun geçmişi geleceği yok. Trabzonspor'un İngiliz kulübünden iki yıllığına kiraladığı bir oyuncu. Kontratının şartları belli. Ben 2 sene sonra 6 milyon Euro vereceğim oyuncuya şimdi niye o parayı vereyim. Bankaya koysam 8-9 milyon Euro olarak geri alırsınız. Yapılan bir anlaşma var. Belirli bir maç sayısına ulaşacak. Ulaştığı takdirde zorunlu olarak Trabzonspor o parayı, o oyuncunun bonservisine verecek. Ulaşmasa da yine opsiyon bende. 2 senenin sonunda yapacağım işi şimdi niye yapayım. Önümüzde 1.5 sene var ve oynanacak çok maç var. Geldiği zaman bu adam niye geldi, şimdi ise 15 maç oynadıktan sonra hemen bunu bonservisini almak. Yönetimler bu şekilde çalışmıyor. Ekonomik olarak, yeterlilik olarak ve pazarlama gibi çok farklı bir kriterleri öne koyarak bir transfer gerçekleşiyor. Bir anlaşma varken şimdiden bu oyuncunun bonservisini almanın hiç bir anlamı yok. Bazıları da bugünden gidip, görüşün 4 milyon Euro'ya alın diyorlar. Kulübü bugünkü performansına baktığında 15 milyon Euro'dan aşağıya bir rakam demez. Biz en ince detayına kadar düşünüyoruz. Böyle bir şey bizim gündemimizde yok. Gündemden düşürse sevinirim" dedi.

"İnşallah sezon sonu son dakika kaybettiğimiz puanları aramayız"

Her maçın kendi içerisinde değerlendirildiğini belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor'un yarıştan kopmuş bir hali yok. Yarışın içerisinde. Kazansaydık çok daha farklı olacaktı. Özellikle son dakikalarda kaybettiğiniz puanları veya kaçırdığınız puanları sezon sonu geldiği zaman bir şekilde arıyorsunuz ama inşallah aramayız" diyerek sözlerini tamamladı.

Gökmen Şahin