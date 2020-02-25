Ahmet Ağaoğlu: “Sörloth neden herkesin derdi oldu?”

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde yapılacak olan panel öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşısında oynanan futbol hakkında konuşan Ağaoğlu, “Takımda önemli eksikler var bizim. Beşiktaş'ın stadında inanılmaz bir ambians var. Her ne kadar yarışın gerisinde kaldığı düşünülse de kalabalık bir seyircinin önünde oynuyorsunuz. En zor deplasman bana göre. Neticede öne geçiyorsunuz ve daha sonra baskı yiyorsunuz. Baskıyı bir şekilde atlatıyorsunuz ve hakemin bitiş düdüğü bitmeden maçın bitmediğinin görüntüsünü veriyorsunuz. Zirve yolunda alınan her puan önemlidir. Eğer 1 puan farkla şampiyon olursanız önemli bir puan. 2 puanla kaybederseniz şampiyonluğu verdiğiniz maç. Bu tür hesapları ben sevmiyorum. Maç maç oynuyoruz. Önümüzde Rize maçı var en az Beşiktaş maçı kadar zor. Gazişehir maçı var belki hepsinden daha zor. Küme mücadelesi veren zirve mücadelesi veren takımlar var. Fikstür biraz yoğun” dedi.

“Saygı duymazsanız rakipler size cezayı keser”

Takımın gidişatı ile alakalı durum hakkında bilgi veren Ağaoğlu, “Hedef büyütenlerin ve büyük konuşanların sonunda nasıl bir tabloyla karşılaştığını görüyoruz. Onun için hiçbir takımın veya başkanının konuşmaması lazım. Karşınızda oynadığınız tüm rakiplere saygı duymak zorundasınız. Sizinle beraber şampiyonluk mücadelesi veren 7-8 takım var. Birbirinize saygı duymak zorundasınız. Duymazsanız rakip size cezayı keser. Finale kalabilmek için yarı finalde kazanmamız gereken maç var. Rakiplerde o amaçla mücadele ediyor. O mücadeleyi ne kadar ciddi verirseniz o oranda başarılı olursunuz. Vermiş olduğunuz mücadelede rakibinizden daha iyi oynamak zorundasınız” şeklinde konuştu.

“Sözleşmeler konusunda kimsenin endişesi olmasın”

Takımda sözleşmesi sona erecek olan oyuncular ile ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, “Sözleşmesi biten oyuncularla alakalı olarak bu iş bizim işimiz. Takımın bir bütçesi var. Muhafaza etmek zorunda olduğumuz bütçe var. Önümüzdeki yıl transfer yasağı gibi şeylerle karşılaşmamak zorunda olduğumuz için tüm çalışmalar bu bütçe doğrultusunda yapıyor. O konuda kimsenin endişesi olmasın” şeklinde belirtti.

“Birbirlerine ‘Duvar ve Kral' olarak ifade ediyorlar”

Sörloth ve Uğurcan Çakır'ın performanslarına değinen Ağaoğlu, “Benim değerlendirmeme gerek yok. O ikisi birbirinin performansını değerlendiriyor zaten. Biri diğerine duvar diyor, biri diğerine kral diyor. Ama şartlar ne olursa olsun futbolcuyla oynamıyorsun 11 futbolcuyla oynuyorsun. Kulübede de onlara alternatif olan oyuncular var. İyi bir kalecimiz olduğu gerçeği var. Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden ve Avrupa'nın en iyi 5 golcüsünden biri bizde. Diğer taraftan baktığımız zaman Uğurcan ülke futboluna da büyük şans. Uğurcan'ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba” ifadelerini belirtti.

“Sakatlıklarımız olmadığı takdirde iki kupada da devam edeceğiz”

Takımdaki eksik ve sakat oyuncular hakkında görüşlerine belirten Ağaoğlu, “Şimdi bizim şu anda eksik olarak gözüken Abdülkadir Ömür var. Onun da ben önümüzdeki hafta çalışacağını düşünüyorum. Bu hafta bir görelim. Yarını bir görelim bu haftaki antrenman performansı belirleyici olacak. İnşallah bir kere Rize maçında kulübede olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Ömür'ün katılmasıyla ufak tefek sakatlıklarımız kalacak. Ekuban'ın ağrıları vardı. Herkes Ekuban ile niye başlamadı diyor. Ekuban 15 gündür sakattı son 2 antrenmana katıldı. Oynayıp oynamayacağı kesin değildi. 25-30 dakikalık bir oyun oynaması söz konusuydu. 25-30 dakikalık oynayacak bir oyuncuyu maçın başında oyuna sürersek 30. dakikada da çıkaramazsınız. Herkesin anlayacağını tahmin ediyorum. Bazı eleştiriler yapılırken konuyu derinlemesine düşünmek lazım. Ekuban'da devam eden bir sakatlığı var ama o kadar ciddi olmadığını düşünüyorum.2-3 hafta içerisinde sakatlı kart cezası olmadığı takdirde yolumuza alternatifli kadroyla iki kupada da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Sörloth neden herkesin derdi oldu ?”

Alexander Sörloth'un gündemde olmasına değinen Ağaoğlu, “Bu adamın sözleşmesi niye herkesin derdi oldu. Bakın şimdi şunu söyleyeyim Sörloth bizde 2 yıllık kiralık. Satın alma opsiyonu 2. yılın sonunda bende. Aynı zamanda oyun bir 'buy out' maddesi var. Ben bugün Alex'i kadroya dahil edersem 'buy out' maddesi devreye girmiş olacak. Geldiği zaman söylenen sözleri biliyorum. Yapmış olduğumuz kontrat gereği hareket eden kulübüz. Beşiktaş maçında 5-6 scout gördüm ben. Gol krallığında 5. sırada olan oyuncuyu herkes izler. Şu anda Crystal Palaca'dan 2 yıllığına kiraladığımız oyuncu. Önümüzdeki sene 31 mayısta opsiyonumuzu kullanırsam o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonumu kullanırım. Eksik olmasınlar bir yorumcu konuşmuş. Sörloth'u konuşmanın bir anlamı yok. Şu anda kendisi kulübümüzde kiralık olarak oynayan bir oyuncu” dedi.

