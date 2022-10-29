Ahmet Ağaoğlu: 'Tesislerin istimlak edilmemesi için sonuna kadar direnirim, başarılı olamazsam görevi bırakırım'

Trabzonspor 52 Olağan Divan Genel Kurulu Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurula Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Cumhuriyetin 99. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 10. Yıl Marşı ile başlayan genel kurulda söz alan Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, böyle bir günle birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu vesileyle minnetle, şükranla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vazgeçilmezidir. Ve vazgeçilmeyecektir. Cumhuriyetin kazanımlarına da dün olduğu gibi bugünden sonra da aynen sadakat ve bağlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Gökmen Şahin



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.