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Ahmet Ağaoğlu: 'Tüm spor kamuoyu genç oyuncularımıza gıptayla bakıyor'

Ahmet Ağaoğlu: 'Tüm spor kamuoyu genç oyuncularımıza gıptayla bakıyor'
Ahmet Ağaoğlu: 'Tüm spor kamuoyu genç oyuncularımıza gıptayla bakıyor'

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplanan puanlardan daha umut verici oyuncuların gerek saha içinde gerek saha dışında oluşturdukları takımdaşlık havası olduğunu belirterek, tüm spor kamuoyu genç oyuncularına gıptayla baktığını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, baharın neşe ve güzelliklerini selamladıkları Mayıs ayına, bordo-mavili futbolcuların haftalardır sergilediği yürekli oyun ve başarılı sonuçlar sayesinde umut ve mutlulukla girdiklerini belirtti. Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında şu ifadelere yer verdi, "Toplanan puanlardan daha ümit verici olan, oyuncularımızın gerek saha içinde gerekse saha dışında oluşturduğu 'takımdaşlık' havası. Tüm spor kamuoyunun gıptayla takip ettiği genç oyuncularımız, yetenekleri, çalışkanlıkları ve karakterleri ile Türk futbolunda yıllardır güdük bırakılan bazı değerlerin emek ve çaba ile ortaya çıkabileceğini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.  

Gökmen Şahin

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