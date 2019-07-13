İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman, taraftarları kırmadı

Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman, taraftarları kırmadı
Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman, taraftarları kırmadı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavili taraftarların isteğini geri çevirmeyerek 15 Temmuz Pazartesi gününe kadar basına ve taraftarlara kapalı olması planlanan antrenmanları açtı.

Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yoğun tempoda sürdüren Trabzonspor, bugün gerçekleştireceği antrenmanı basına ve taraftara açtı. Forma ve kombine satışları sırasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a özellikle gurbette yaşayan taraftarlardan yoğun talep gelmesi üzerine 15 Temmuz Pazartesi gününe kadar basına ve taraftara kapalı olması planlanan antrenmanlar Teknik Direktör Ünal Karaman'ın uygun bulmasıyla açıldı. İsteklerine olumlu yanıt alan bordo-mavili taraftarların bu akşam saat 18.00'de gerçekleştirilecek olan antrenmanı yakından izleyerek takımlarına destek olacaklar.

Gökmen Şahin


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.