Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren genel kurulda 15 sandıkta 828 üye oy kullanırken, oyların 790'nını alan Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi. Genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlanırken, yaklaşık 45 dakika süren sayımın ardından Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen, tek listeyle seçime giren Ahmet Ağaoğlu'nun 790 oy alarak yeniden başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler: "Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, İbrahim Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven ile Sertaç Güven."

Yedek üyeler: "Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer ve İbrahim Şahinkaya."

"Şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz"

Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, "Almış olduğumuz bayrağı kulübe hizmet anlamında daha ileriye, daha yükseğe taşımak için herkesin önünde şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz" dedi.

Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, yeni yönetim kuruluyla birlikte basın mensuplarına poz verdikten sonra, üyelere hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Bordo-mavili kulübün başkanı, üyelere kendisi ve arkadaşlarına gösterdikleri güven ve teveccüh nedeniyle teşekkür ederek, "Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntıların, problemlerin gerçekleriyle yüz yüzeyiz. Zaman zaman bu ve buna benzer yeminler farkı mecralarda yapılır ama ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım almış olduğumuz bayrağı kulübümüze hizmet anlamında daha ileriye, daha yükseklere taşımak için hepinizin önünde şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Ozan Köse

