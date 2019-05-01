Ahmet Ağaoğlu'ndan kayınvalidesine son görev

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kayınvalidesi Münevver Ayten Barlas, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Trabzonspor Kulübü Yöneticileri, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu yalnız bırakmazken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da merhumenin cenazesi için çelenk gönderdi. Cenazede yer alan isimlerden Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Ahmet Ağaoğlu'na başsağlığı dilerken, hafta içinde hayatını kaybeden Josef Sural'ı da unutmadı. Son dönemde çok fazla cenaze haberi aldıklarını söyleyen Alp, "Başkanımıza ve eşine başsağlığı diliyoruz. Alanyaspor camiasına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Gencecik bir kardeşimiz talihsiz bir kazada hayatını kaybetti. Bunun dışında eski asbaşkanlarımızdan Besim Kahraman'ın kız kardeşi vefat etti. Allah rahmet eylesin, herkesin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu