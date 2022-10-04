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Ahmet Çalık'ın adı Ankara'da yaşatılıyor

Ahmet Çalık'ın adı Ankara'da yaşatılıyor
Ahmet Çalık'ın adı Ankara'da yaşatılıyor

Ahmet Çalık Spor Merkezi’nin yapımı tamamlandı. Trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın ismi Ankara'da Altındağ Belediyesi tarafından, Beşikkaya Mahallesi’nde yapımı tamamlanan spor merkezine verildi.

Futbola Gençlerbirliği altyapısından başlayan Ahmet Yılmaz Çalık, başkentin köklü kulübünün kaptanlığını da yaptı. Ardından Galatasaray'a transfer olan ve son olarak da Konyaspor formasını başarıyla terleten Çalık, başkent Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti. Örnek kişiliği ile de öne çıkan milli futbolcu Ahmet Çalık'ın adı Altındağ Belediyesi tarafından, Beşikkaya Mahallesi'nde yapımı tamamlanan spor merkezine verildi.

Hakan Sarıbıyık
 

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