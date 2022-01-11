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Ahmet Çalık'ın kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Çalık'ın kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı
Ahmet Çalık'ın kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Futbolcu Ahmet Çalık’ın kaza anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ahmet Çalık'ın kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi çıkışındaki Ankara - Niğde Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, sürücülüğünü yaptığı 06 CLK 94 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçmuştu. Şarampole uçan araç metrelerce sürüklenip takla atarak savrulmasının ardından boş araziye saplanarak durabilmişti. Kazanın sonrasında çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak metrelerce savrulan Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda genç futbolcunun süratle şarampole uçma anları yer aldı.

Cem Geçim - Oğuzhan Halil Özbek
 

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