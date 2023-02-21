Ahmet Erol'un 14'üncü kitabı 'Gemi' raflarda

Ahmet Erol'un 14'üncü kitabı roman türündeki Gemi, Şubat 2023 tarihinde Epsilon Yayınevi tarafından yayımlanarak okuyucuyla buluştu. Kitap, dünyaya iyiliği yaymak isteyen insanların inşa ettirdiği büyük bir gemiye, dünyanın değişik ülkelerinden çocukların alınıp, onları iyi birer insan olarak yetiştirdikten sonra kendi doğdukları topraklar dışında dünyanın herhangi bir yerine bırakılmasını konu ediniyor.

"Dünyada barış ve kardeşliği yaygınlaştırmak için iyi insanlara büyük görevler düşüyor"

Son yayımlanan kitabı hakkında konuşan Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Erol, "Dünyayı yeniden şekillendirmek, burayı sevgi, barış ve kardeşlik gezegeni yapmak için bir araya gelen güçler; 'Dünyada barış ve kardeşliği yaygınlaştırmak için iyi insanlara büyük görevler düşüyor. Dünyada kötülük çok, yapılacak iş çok ama iyi insan o kadar da çok değil. Biz dünyanın geleceğini düşünen akıl ve vicdan sahibi iyi insanlar bir araya gelerek aklımızı, bilgimizi, gücümüzü ve civarımızı birleştirerek bu az sayıdaki iyi insanları dünyanın her yanında çoğaltmaya karar verdik. Bunun için dünyaya iyiliği yaymak isteyen insanların sağladıkları fonlarla çok büyük bir gemi inşa ettirdik. Bu gemiye dünyanın değişik ülkelerinden çocukları alıp onları iyi insanlar olarak yetiştirdikten sonra kendi doğdukları topraklar dışında dünyanın herhangi bir yerine, tüm iklimlerde ve her tür toprakta kolaylıkla yetişebilen meşe palamutları gibi bırakacağız. Onlardan bırakıldıkları yerlerdeki iyi insanların sayısını çoğaltmalarını bekleyeceğiz. Bu süt mayalamak gibi çocukları daha birkaç aylıkken gemiye almaya ve onları bırakacağımız topraklarda yetişmiş, eğitimli, aydın, sevgi dolu kadınların anneliği rehberliğinde üç yaşına kadar büyütmeye; sonra da anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitim süreçleri içinde gelişimlerini sağlamaya karar verdik' diyerek, dev bir 'Gemi' inşa ediyorlar. Dünyaya kardeşliği, sevgi ve barışı yayacak elçilerin hepsi bu 'Gemi'nin içinde yetiştiriliyor. Tüm okullarını başarıyla bitirip belirli bir mesleğin sahibi olduktan sonra 'iyi insan elçisi' olarak görevlendirilecekleri topraklara ya da ülkelere bırakılıyorlar" dedi.

Roman, dünya denizlerinde dolanan geminin içinde büyüyen ve kitabın ana karakteri Oğuz'un, bebekliğinde kendisini yetiştiren kadın tarafından kulağına fısıldanan ninninin peşinden giderek, İstanbul'da kadının izini sürmesi ile devam ediyor.

Yazar Ahmet Erol'un yayımlanmış diğer kitapları ise şu şekilde: Tune Mektupları (Mektup/Deneme), Havalar Soğuk Şimdi, Yıkıldık Ey İstanbul (Şiir), Gülün Adı Sen (Şiir), Erguvan Zamanı (Roman), Benim Adım Boncuk (Roman), Sen ve Ben (Roman), Fatih'in Gizli Mabedi (Roman), Fatih'in Gizli Sikkesi (Roman), Fatih'in Gizli Mührü (Roman), Sevginin Adı Rüzgâr (Roman), Süheyla (Roman), Kadıköy Sevgilim (Roman), Gemi (Roman).

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.