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Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan: 'Eyüp 30 saattir enkazın altında, ne olur yardım edin'

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan: 'Eyüp 30 saattir enkazın altında, ne olur yardım edin'
Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan: 'Eyüp 30 saattir enkazın altında, ne olur yardım edin'

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, depremde enkaz altında kalan ve kurtarma çalışmaları halen devam eden Ahmet Eyüp Türkaslan için gözyaşları içerisinde yardım çağrısında bulundu.

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan: 'Eyüp 30 saattir enkazın altında, ne olur yardım edin' - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşi Kübra Türkaslan Malatya'da enkaz altında kalmıştı. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından çıkarılan Kübra Türkaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ahmet Eyüp Türkaslan için yardım talep etti. Türkaslan yayımladığı videoda, "Burası çok kötü, ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında Eyüp. Ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Burası dümdüz oldu" ifadelerini kullandı.

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