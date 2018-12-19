Ahmet Kural iddianamesinin detayları ortaya çıktı

İddianamede, tanık Hatice Zeynep Tunç'un ‘Kural'ın ‘Osun sen, seni öldüreceğim' şeklinde ifade verdiği kaydedilirken Sıla Gençoğlu'nun olaydan 18 saat sonra şarkı söylerken ki görüntüleri için tanık Rüçhan Hande Kızıl'ın, ‘Sıla'nın kendisini teselli etmek için şarkı söylediğini, şarkı söylemesinin eğlence amaçlı olamadığını söylediği yer aldı.

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ile beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural arasındaki kavgaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

‘Seni bitireceğim Ahmet Kural' diyerek bağırdı

İddianamede, şüpheli Ahmet Kural'ın ifadesinde “Olay günü aralarında bir tartışma yaşandığını, bu tartışma sırasında Sıla'nın evden gitmesini istediğini, birbirlerine seslerini yükselttiklerini fakat tehdit etmediğini, o gün alkollü olduklarını ve birbirlerini kollarından tutup sarstıklarını, birkaç kere yere düştüklerini, tartışmanın 15 dakika kadar sürdüğünü ve bir süre sonra sakinleştikten sonra Sıla'nın bağırarak ‘seni bitireceğim Ahmet Kural' diyerek bağırarak evden ayrıldığını söylediği yer aldı.

Başsavcılık onayının ardından Asliye Ceza Mahkemesinde gönderilen iddianamede, soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu'nun şoförü Mahmut Kapçak ve ile olayın gerçekleştiği adresin yanındaki ikamette bulunan Hatice Zeynep Tunç'un tanık olarak alınan ifadelerine yer verildi.

‘Osun sen, seni öldüreceğim' şeklinde bağırdı

Zeynep Tunç'un “Gece 04.00 sıralarında Ahmet Kural'ın evinden tartışma sesleri geldi. Şiddetlenen tartışma sırasında bazen tokat atıldığını duyduğunu, o sırada darp edilen bu kişinin Sıla Gençoğlu olduğunu bilmediklerini, Kural'ın ‘Osun sen, seni öldüreceğim' şeklinde sözler kullandığını duyduğunu” şeklinde ifade verdiği iddianamede yer aldı.

“Sıla Gençoğlu'nun kıyafetleri dağılmıştı”

Tanık olarak dinlenilen şoför Mahmut Kapçak'ın ise ifadesinde olay gecesi Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural ile birlikte Kural'ın evine bıraktığını gece 05.30 sıralarında Sıla Gençoğlu'nun çağırması üzerine aynı adrese giderek Sıla Gençoğlu'nu aldığın, Sıla Gençoğlu'nun kıyafetlerinin dağılmış olduğunu gördüğünü ve bir süre sonra Sıla'nın Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini aktardığı” şeklinde ifade verdiği iddianamede yar aldı.

Dosyaya sunulan görüntülere ilişkin bilirkişi raporu alındı

Şüpheli Kural'ın, Sıla Gençoğlu'nu darp ederek basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yalanmasına sebep olduğu anlatılan iddianamede, Kural'ın avukatı ile Gençoğlu'nun avukatları tarafından dosyaya sunulan görüntülere ilişkin bilirkişi raporu alındığına yer verildi.

Alınan bilirkişi raporunda Sıla Gençoğlu'nun şarkı söylediğinin görüldüğü, yine videoda müştekinin yanında bir erkek şahsın görüldüğü, sunulan iki video arasında 6 saniyelik fark olduğunun tespitine yer verildiği aktarıldı. Dosyaya eklenen video kapsamında olaydan sonra Sıla Gençoğlu'nun yanında bulunduğu belirlenen Rüçhan Hande Kızıl, Togay Han Numanoğlu ve Cem Mumcu'nun tanık olarak ifadelerinin alındığı kaydedildi.

Görüntülerde yer alan kişiler tanık olarak dinlendi

Tanık olarak ifadesi alınan Cem Mumcu'nun ifadesinde Sıla'nın çağırması üzerine Sıla Gençoğlu'nun asistanı Hande Kızıl'ın evine gittiğini ve burada doktor olması nedeniyle muayene ettiği Gençoğlu'nun vücudunda ekiomoz ve ödemler gördüğü şeklinde ifade verdiği iddianamede yer aldı.

Tanık Togay Han Numanoğlu'nun ise ifadesinde “ Hande Kızıl'ın evine gittiğinde Sıla'nın kendisini Ahmet Kural'ın dövdüğünü söylediğini, Ahmet Kural'ın kulaklarına vurduğunu tekmelediğini, kafasını duvarlara sürttüğünü hakaret ettiğini söylediğini” belirtti. Bir süre sonra bulundukları ortamda şarkı söyleme faslının gerçekleştiğini ve orada çekilen görüntünün sosyal medyadan yayınlandığını aktardı.

Rüçhan Hande Kızıl'ın ise ifadesinde olay sonrası Sıla'nın kendisini teselli etmek için şarkı söylediğini şarkı söylemesinin eğlence amaçlı olamadığını kaydetti.

Tüm Dosya kapsamı, müşteki tanık beyanları doktor raporu ve İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünün 1 Kasım tarihli raporu ile fotoğraf ve mesaj kayıtları, şüpheli Ahmet Kural'ın ikrara varan ifadesi birlikte değerlendirildiğinde Kural'ın ‘Hakaret', ‘Tehdit' ve ‘Basit yaralama' suçlarını işlediği kaydedildi. İddianamede Kural'ın bu suçlardan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.