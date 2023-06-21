Ahmet Nur Çebi: 'Beşiktaş'ı umursamayan bir TFF Başkanı olamaz'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen forma lansmanında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, Kulüpler Birliği toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile siyah-beyazlı kulübün İkinci Başkanı Engin Baltacı arasında geçen ve Büyükekşi'nin; 'Beşiktaş'ı umursamıyorum' sözleriyle sona eren diyaloğun hatırlatılması üzerine, "Federasyon başkanıyla maalesef hassas olmamıza rağmen bir huzursuzluk yaşıyoruz. Mümkün olduğu kadar sadece fikirlerimizi beyan ederek saygısızlık yapmamaya özen gösteriyoruz. Bizim için o makamlar kıymetli. Bizim TFF kurumuyla bir ilişkimiz söz konusu. Ben bu gözle bakıyorum. Ancak bazen konuların şahsileştirildiğini görüyorum. Bu ifadeyi biraz şahsi ve kızgınlıkla, istenmeden söylenmiş bir cümle olarak kabul ediyorum. Başka türlü olma şansı yok.

Bir göreve talip oluyorsunuz, TFF başkanlığı. Yönetmek için talip oluyorsunuz. Bu kurumun görevi Türk futboluna hizmet etmek. Siz bu kuruma hizmet ederken Türk futbolunun ağası, paşası, abisi olan bir kulübü umursamıyorum diyemezsiniz. Beşiktaş'ı umursamayan bir TFF Başkanı olamaz. Sizin göreviniz Türk futboluna hizmet etmek, Beşiktaş'a da hizmet etmektir. Bundan şikayet edecekseniz, göreve talip olmayacaksınız. Beşiktaş'ı umursamamak gibi bir şansı yok. Bunu dileyebilir ama maalesef böyle bir isteği yerine getirme şansı yok. Kesinlikle umursamak zorunda. Böyle bir düşüncesi olduğunu da düşünmüyorum. Anlık kızgınlıkla ağzından çıktığını düşünüyorum. Kendisine de tek aday olduğu için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ne ekerseniz onu biçersiniz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Kulüpler Birliği toplantısında söz alarak; 'Arkadaşlar birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Aydar 1 bir araya geliyoruz. Birbirimizi rencide etmeyelim' cümlelerini doğru bulduğunu da aktaran Ahmet Nur Çebi, "Bu benim defalarca ifade ettiğim görüş, bizler aile dostuyuz. Kendisinin de ifade ettiği gibi böyle bir arzusu olduğunu biliyorum ama bunu tek taraflı isteyemezsiniz. Bu ilişkiler çift taraflı olur. İki taraf da birbirini sevecek ve sayacak. Siz zafer sarhoşluğuyla 6 puan da verdim, ne olacak derseniz. Maalesef sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Öncelikle kendisinin üzüldüğüne üzüldüm, ağabeyimdir ama kurumsal anlamda 6 puanı, 3 puanı verelim derkenki yüz ifadesinde diğer camiaları üzücü şekilde hareket ederseniz, diğer camialar da size cevap verir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Diğer camialara hakaret ederseniz, diğer camialar da sizi üzücü cevap verir. İnşallah o da yaptığına üzüldüğünü söyler" diye konuştu.

"Beşiktaş taraftarı hakkını korumasını, aramasını bilir"

Beşiktaş'ın, yeni seçilecek TFF yönetiminde bir temsilcisinin olup, olmayacağıyla alakalı gelen soruyu siyah-beyazlı kulübün başkanı, şöyle cevaplandırdı:

"Böyle bir talep gelmedi. Kendileri bu kararları vereceklerdir. Beşiktaş camiasından birilerini arzu ederlerse kendileri bulurlar. TFF'yi yönetecek kişi yönetimini yaparken başkalarına nasıl davranıyorsa bizim camiamıza da ayı şeklide davranır. Beşiktaş'tan birinin olup olmaması çok da önemli değil. Beşiktaş'tan birinin olmasına gerek yok. Beşiktaş taraftarı hakkını korumasını, aramasını bilir. İbra konusuna gelince, yaptıklarının ibra edilmesini doğru bulmuyorum ama yapacaklarını dinleyeceğiz. Pozitif bir gelişme görürsek kendileriyle yola devam ederiz. Gidişatı bir görmemiz gerek. Ne görürsek onu gösteririz."

Saiss ve Gedson Fernandes'in durumu

Romain Saiss ve Gedson Fernandes'e transfer teklifleri geldiğini ancak iki futbolcuyla da yola devam etmek istediğini dile getiren Başkan Çebi, "İkisi de benim kıymetli futbolcum. Geçen seneki başarıları da ortada. Gedson'un müthiş bir çıkışı oldu. İngiltere Premier Lig olmak üzere. Dünyanın gözü Gedson'un üzerinde. Geliyor teklif ama gönlümden geçmiyor. Çekeceğimiz ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırmak mümkünken Gedson'un daha fazla para kazandıracağını düşünüyorum. Talepler var ama görüşme yok. Zaman ne gösterir bilmiyoruz. Kendisi de çok gitme taraftarı değil. Saiss de Dünya Kupası'nda başarılı bir süreç geçirdi. Kendisiyle yola devam etmeyi düşündüğümü kendisine de söyledim. Gelen talepler var. Kendisinin de; 'Uygun teklifeler verirseler yolumu açar mısınız, uygun değilse de Beşiktaş'a zarar vermem' dediği var. Kamuoyu beklemek zorunda. Benim, yöneticilerimin görüşleri 'Yola devam' şeklinde Ama yarın ne olacak, bekleyip göreceğiz" şeklinde konuştu.

Uygar Aydın - Enes Gümüş



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