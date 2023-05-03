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Ahmet Nur Çebi: “Diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız”

Ahmet Nur Çebi: “Diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız”
Ahmet Nur Çebi: “Diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, zirve yarışında rakiplerinin puan kaybettiği durumda hak ettikleri yerde olacaklarını söyledi.

Ahmet Nur Çebi: “Diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız” - Tıkla İzle

69. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni, Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Tören öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Spor medyası kamuoyunun çok dikkatinde olan bir medya. Değerli bir gece yaşayacağız bu akşam. Yine fair-play ödüller de verilecek” ifadelerini kullandı.

“Bütün maçlarımızı kazanmak birinci hedefimiz”
Galatasaray derbisinde elde edilen galibiyetten sonra şampiyonluk yarışındaki şanslarını nasıl gördüklerinin sorulması üzerine Başkan Çebi, “Bizim hesabımız çok basit; bütün maçlarımızı almak bizim birinci hedefimiz. Artık diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız” şeklinde konuştu.

Uygar Aydın - Yunus Emre Öztaş
 

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