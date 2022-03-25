Ahmet Nur Çebi: 'En doğru ismin Valerien Ismael olduğuna karar verdik'

Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Teknik Direktör Valerien Ismael için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Törende Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da yer aldı. Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Kendisine güvenimiz sonsuz. Araştırdık, kendi plan ve projelerimize, gelecekteki projelerimize uygun hoca olacağına inandığımız için kendisini davet ettik. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Beşiktaşımıza plan ve projelerimiz doğrultusunda katkı vereceğine inanıyoruz.

Yaklaşık 2.5 yıl süren görev sürecim oldu. Bu süreç içerisinde ekonomik anlamda idari ve mali konularda çok büyük sorunlarımız vardı. Bunları temizleyerek, düzelterek kulübümüze katkı verecek hale getirerek bir zaman geçirdik. Bu süre içerisinde de çok şükür geçen sene en zor şartlarda, pandemi döneminde 3 tane kupa alarak bu süreci taçlandırdık. Bundan sonrası için maddi manevi anlamda kulübümüzün bir stratejisi ve planlaması bahistir. Bu konuda elimiz kolumuz daha rahat hale gelecek. Birçok kontratın bittiği bir süreç ve kendimizin yapılandırma şansı olacağı yeni bir süreç başlayacaktır.

Bu süreçte Ismael ile beraber olmak çok kıymetli olacaktır. Bu bir plan ve proje. Başladığımız plan ve proje; Sergen Yalçın ve Önder Karaveli hocalarımın ardından Ismael hocamla devam eden süreç olacak. Bu yapılanma süreci uzun yıllar sürebilir. Birileri gelecek, birileri gidecek. Bu bayrağı her gelen başarıyla devam ettirecektir. Bizim amacımız bu plan ve projelere Beşiktaş'ın öz kaynağına yönelebilecek olan, taraftara hırslı futbol seyrettirebilecek olan hocalar bu projenin parçası olmaya devam edecektir. Hocamızla bu süreç umarım daha uzun sürer. Önder hocama burada çok teşekkür ediyorum.

Camianın önemli bir parçasıydı. Yıllarını Beşiktaş'ta geçirmiş bir hocamızdı. Kendisi Sergen hocamızdan sonra vazifeyi sırtlandı ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ancak kendisinin nedenini bilmediğim bir şekilde sosyal medyada ve medyada bazı sesi çok çıkan ama adet olarak fazla olmayan kişiler tarafından yıpratılmış olması doğru değildi. Bunun sonuçları olarak da hocamız göreve Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda devam etmek istemedi. Sergen hocamız da çok başarılı olduğu süreçleri takip eden dönemde bıraktı. Beşiktaş'ın çocukları olarak onun daha önde olduğunu gösterdiler. Sportif direktörümüzün ve onun ekibinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda en doğru ismin Valerien Ismael olduğuna karar verdik. Yeni teknik direktörümüz bir çalışma ürünüdür. Verilen karar yönetim kurulu kararıdır. Kendisine hoş geldin ve başarılar diliyorum. Camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Hocamızın yanında ve arkasında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Önder hoca bu projenin bir parçası”

Valerien Ismael'in kendi yardımcı hocalarını seçeceğini de belirten Başkan Çebi, “Hocamızın kendi yardımcılarını seçeceği süreç olacaktır. Önder hocamız ise bahsettiğim bizim meşhur projemizin parçası olmaya devam edecektir. Bizimle beraber, bizim kadromuzda. Özellikle altyapıdan üstyapıya gelecek futbolcular ve onların gelişimiyle ilgili koordinasyonu yürütecek. Ben kendisini hocalık sürecinde de başarılı buldum ama maalesef ona saygı göstermek istemeyen bilinçli bir linç politikasıyla karşı karşıya kalıp kendisini yorgun hissettirdiler. Bu sebeple kendisi de bu göreve bir başkasının gelerek daha çok katkı vereceğini düşündüğü için bu fikrini paylaştı. Önder hoca bizimledir. Çok katı verdi ve vermeye de devam edecektir. Şanssızlıkların ürettiği sonuçlarla kendisi maalesef haksız yere yargılandı. Bunun bir şekilde yapılmamasını rica ediyorum. Futbolcularımız, hocalarımız kıymetlidir. Eleştiriler linç etmek anlamında olmamalı, eleştiriler Beşiktaş'a katkı vermek ile ilgili olmalı” ifadelerini kullandı.

“Ben sadece 2 hocayla çalıştım”

Başkanlık döneminde 4 hocayla çalıştığı şeklinde yapılan bir yoruma da cevap veren Ahmet Nur Çebi, “Önder hoca benim hocamdı, Sergen hocayla sözleşme imzaladım. Abdullah Avcı benim imzaladığım sözleşme değildi. Avcı'nın kendisi; 'buraya kadar' dedi ve geldiğimden sonra gitme isteğini de belirtti. Benim getirdiğim hoca değildir. Türkiye için önemli bir hocadır. Şu anki başarısına saygı duyuyorum. Ben bir Sergen Yalçın ile imzaladım ve Önder hoca bu süreçte zaten yanımızdaydı. Ismael ikinci hocam. İnşallah uzun süredir buralarda kalacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Hocalarımın arkasında durmaya devam edeceğim”

'Valerien Ismael ile alakalı gelebilecek tepkiler sonrasında hocanızın arkasında duracak mısınız?' sorusunu ise siyah-beyazlıların başkanı, şöyle cevaplandırdı:

“Sergen hocam çok zor günler geçirdiği dönemde dahi sonuna kadar arkasında durdum. Kendisi; 'gitmem gerekiyor' dediği saate kadar. Önder hoca da kendi isteğiyle ayrılmak istediği saate kadar arkasında durdum. Ben bunu Abdullah Avcı da dahil söyledim. Çok garip bir başkan olabilirim. Bugüne kadar ben hoca göndermedim, gidenler oldu. Ben savaşçı bir ruh görüyorum karşımda. Kendisi burada kalmak istediği sürece kontrat süresinde görevini yapmaya devam edecektir. Geçmişte yaptıklarıma bakın, hocayı nasıl koruyacağımı göreceksiniz. Kurumsal olmaya hassasiyet gösteriyorum. Ben bugüne kadar buraya gelip bu hocayı istiyorum, bu gelsin, şu meşhur hoca gelsin diyen bir başkan olmadım. Hep altında çocuklarımıza, Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın geleceğine katkı verebilecek hocalarla yürümeyi tercih ettim.

Kurumsallığımızın örneği de sportif direktörümüz, onun çalışma ekibi ve onun alternatifleri, bunu yönetim kuruluyla paylaşmış olmam pek alışık şeyler değil. Ben kurumsal çalışmaya devam edeceğim ve hocalarımın arkasında, yanında durmaya devam edeceğim. Yeter ki onlar pes etmesinler. Ben onlara baştan güvenerek getiriyorum. Umarım Beşiktaş taraftarı da benim gibi düşünür ve sahip çıkar. 8 maçın 4'ünü burada oynayacağız. Yeni hocamızla birlikte taraftarı statta görüp heyecanı yaşamalarını istiyorum. Beşiktaş'a pahalıya gelebilecek olan abuk subuk hiçbir şeyi laf olsun diye yapmayacağız” diye konuştu.

Ceyhun Kazancı: “Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağız”

Yeni dönemin Beşiktaş için hayırlı olmasını dileyen Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, “Birkaç ay önce burada bir projeden bahsettik. Biz o projenin sac ayaklarıyız ve bundan sonra da bayrak değişimi olacak. Önemli olan projemizin uzun soluklu şekilde devam etmesi. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bir takım hocalarla görüşmemiz oldu. Benim görevim bunu en kapsamlı şekilde başkanımızın önüne sunabilmek. Kriterlerimiz zaten belliydi, bunları defaatle dile getirdik. Nasıl orta ve uzun vadede başarılı olabilecek diye baktık. Çıkarmış olduğumuz opsiyonlar içerisinden analizlerini yapıp yönetim kuruluna sunduk ve kendileri nihai kararı Valerien Ismael üzerinde verdiler. Ben hayırlı bir karar olduğu kanaatindeyim. Çok yakında değerli taraftarlarımız da bu sinerjiyi kendisinden alacaktır. Yakın zamanda çok güzel sonuçlarla takımımızın yeri hem bu sezon hem de gelecek sezon iyi yerlere gelecek ve önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Valerien Ismael: “Bir gün değil her gün Beşiktaş”

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya kendisine inandıkları için teşekkür ederek, “Bu beni gerçekten çok etkiledi. Kalbim gerçekten gururla dolu. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden, Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden birine geldim. Bunun sorumluluk duygusunun farkındayım. Benim ihtiyaç duyduğum şey bu. Ben hırslı bir antrenörüm ve bu mücadelelere girmek için istekliyim. Burası çok büyük bir kulüp. Burada bulunmak ve parçası olmak da benim için gerçekten gurur verici. Çok önemli bir bağlantı var, kulüp ve taraftarlarla. Ben bir antrenör ve teknik direktör olarak kazanma bakış açısına sahibim. Çok büyük emek vermemiz gerekiyor. Bu değerler etrafında şekillenmiş bir takım var. Bu yolda birlikte mücadele etmeye hazırız. Bu kulübün gerçekten çok ateşli bir taraftar kitlesi var. Her ne kadar bir araya gelmemiş olsak da bana bunu sosyal medyadan hissettirdiler. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.

Ekibimle birlikte 24 saat çalışarak onların beklentilerine karşılık vermeye çalışacağız. Siyah ve beyazı kanımızda hissediyoruz. Bu 8 maçta kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp mümkün olduğu kadar üst sıralarda bitireceğiz. 2 ayda kimlerle yola devam edebilir, kimlerle oyunu inşa edebiliriz analizini yapacağız. Bütün bunları yaparken taraftar ile oyuncu grubu ve antrenör ekibi arasında bağlantı kurmaya çalışacağız, genç oyuncularla analiz yapacağız. Hangi oyuncular bizim ihtiyacımızı karşılıyor bunları da değerlendireceğiz. Bu kriterleri karşılayan oyuncunun yaşı hiç önemli değil, oynama şansı varsa ona bu şansı vereceğiz. Bir gün değil her gün Beşiktaş” dedi.

“Oyuncu grubuyla belirli bir zaman geçirmeye ihtiyacımız var”

Oyun felsefesinin tamamen yüksek tempoya dayalı olduğunu dile getiren Ismael, şöyle devam etti:

“Çok yüksek bir enerji gerekiyor. Bu yüksek enerjiyi sahada hissettirmeniz gerekiyor. İç sahada taraftara hissettirmeniz gerekiyor. Burada yapılması gereken birçok şey var. Rakibe fiziksel üstünlük kurmanız lazım. Bunun yanında belirli bir teknik kalite lazım. Beşiktaş oyun felsefesi olarak topa sahip olan bir takım. Tempoyla bunu birleştirmemiz gerekiyor. Bütün bunları yapabilmeniz için oyuncu grubuyla belli bir zaman geçirmeye ihtiyacımız var. Benim şu anda buraya gelmiş olmam doğru bir zamanda oldu.”

“Her şeyini veren bir teknik direktör görecekler”

Benimsediği taktiksel anlayışa da değinen Fransız çalıştırıcı, “Ben yaklaşık 3 yıldan bu yana 3-4-3 diziliminde oynatıyorum ve 150 maçın üstünde bir deneyimim var. Deyim yerindeyse bu çok uzmanlaştığım bir alan. Bizim kadro yapımızın içerisinde birçok farklı pozisyonda oynayan oyuncular var. Şunun sözünü kesinlikle verebilirim; Beşiktaş taraftarı, oyuncuları maça hazırlamak için her şeyi veren bir teknik direktör profili görecekler. Futbolda her maçı kazanmanın garantisini hiçbir zaman veremezsiniz. Oyuncu grubuyla birlikte kazanmak için yüzde yüzünü bir teknik direktör ve antrenör ekibi olacak” ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor maçı bir şans”

Futbolda kazanmanın her zaman şans olduğunu da sözlerine ekleyen Valerien Ismael, “Önümüzdeki 8 maçlık periyot bir şans. Önümüzdeki sezonun temellerini atacağız. Trabzonspor maçı bir şans. Ben rekabetçi bir yapıya sahibim. Biz bu ligin son şampiyonuz. Zor bir maç ama fırsat olarak değerlendireceğiz. Her teknik direktör kariyerine başlarken belirli fikirler oluşturmaya çalışır. Bazen işe yarar, bazen işe yaramaz. Conte'nin felsefem üzerinde etkisi oldu. Onların oyuna duyduğu tutku ilham verici. Bu oyun birlikte oynanıyor. Bu tabii ki de futbolda bugünden yarına yapılabilecek değil. Benim işim takım içerisinde mentaliteyi oluşturmak. Trabzon maçıyla ilgili sırları paylaşamam. Milli takımlarda olan oyuncular var. Oyuncularla ilk iletişimi kuracağız. Gün gün çalışacağız. Ne zaman tüm oyuncular dönecek o zaman en yüksek konsantrasyonla Trabzon maçına hazırlanacağız” diyerek cümlelerini noktalandırdı.

Gerçekleştirilen törenin ardından Teknik Direktör Valerien Ismael, sahada basın mensuplarına kartal pençesi pozu verdi.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Samet Yalçın

