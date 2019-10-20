Ahmet Nur Çebi farkı açtı

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 8 sandığın sayımı tamamlandı. Açılan 8 sandıkta da Ahmet Nur Çebi, rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. İlk 8 sandıkta sayılan 3249 oyun 1797'sini almayı başarın Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'nın 550 oy önünde bulunuyor. Bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 175 oy aldı. 10 oy ise geçersiz ya da boş çıktı. İlk 8 sandığın sonuçları şu şekilde:
1. sandık
Ahmet Nur Çebi: 211
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
Geçersiz: 0
Boş: 0
2. sandık
Ahmet Nur Çebi: 260
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
Geçersiz: 3
Boş: 0
3. sandık
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
Geçersiz: 1
Boş: 0
4. sandık
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
Geçersiz: 3
Boş: 0
5. sandık
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
Geçersiz: 1
Boş: 1
6. sandık
Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 26
Geçersiz: 1
Boş: 0
7. sandık
Ahmet Nur Çebi: 233
Serdal Adalı: 157
Hürser Tekinoktay: 20
Geçersiz: 0
Boş: 0
8. sandık
Ahmet Nur Çebi: 203
Serdal Adalı: 145
Hürser Tekinoktay: 24
Geçersiz: 0
Boş: 0
Bozhan Memiş