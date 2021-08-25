Ahmet Nur Çebi: "Gedson Fernandes'le artık ilgilenmiyoruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak 8+3 sistemiyle ilgili olarak konuşan Çebi, "Yabancı kuralının Beşiktaş'ı nasıl etkilediğinden ziyade Türk futboluna nasıl etkisi olacak ona bakmak lazım. Kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. Federasyon tarafından Türk futboluna katkı verilsin, Türk futbolcular forma şansı bulabilsin diye planlandığını düşünüyorum. Kulüpler Birliği başkanıyken de yaptığımız görüşmelerde bunun doğru olmadığını ifade ettik. Federasyonu da anlıyoruz. Onlar da milli takıma katkı verecek oyuncular yetişsin istiyorlar. Ancak, yurt dışındaki Türk oyuncularımız başarılılar. Oyun içinde 8+3 şeklindeki uygulamanın hocaları da zorladığını son maçlarda ben de gözlemledim. Mağlupsunuz, bir karar almanız gerekiyor ve tüm bunları elinizdeki yerli oyuncu 3'ten aşağı olamaz diye değiştiremiyorsunuz. Ya da galipsiniz ve savunmaya çekileceksiniz, aynı sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Bunun süratle değişmesi lazım. Şenol hocamızla da bu konuyu telefonda görüştüm. Kendisine de izah ettim. En olabilir şekliyle ilk 45 dakika sahaya 8+3'le çıkarsınız ama ikinci yarıda hocaların elini serbest bırakabilirsiniz. Türk futbolcuların oynama mecburiyetini bize hissettirebilirsiniz. İkinci yarıda gidişata göre tavır alması gereken hocanın elini rahatlatabilirsiniz" açıklamasını yaptı.

"Umut Meraş ya da Kaan Ayhan'dan birini almak istiyoruz"

Transfer döneminde yoğun mesai harcamalarına karşın takviyelerin bitmediğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Yerli futbolculara ihtiyaç olması bizi bir iki transfere zorlayabilir. Transferi de yerli futbolculardan yapmayı düşünüyoruz. Takviye etme planı içindeyiz. Neler olacağını zaman gösterecek. Listeyi UEFA'ya vermeden önce transferi bitirmek istiyoruz. En az 1, en fazla 3 transfer daha yapma planımız var. A milli takımda görev yapanların Beşiktaş'ta olması bizim için gurur kaynağıdır. Milli takımda oynayan genç oyuncularımız var. Onların bizimle olmasını istiyoruz ama bazen takımları, bu iyi oyuncuları bırakmıyor" diye konuştu. Kaan Ayhan ve Umut Meraş'a olan ilgilerinin de devam ettiğini ifade eden Çebi, "Birini bitirebilirsek bizim için başarı olacak. Onlarla gurur duyuyorum, bizi ve milletimizi yurt dışında güzel temsil ediyorlar. Demek ki iyiler, bize bırakmıyorlar ama biz de almak için uğraşıyoruz. Bu saatten sonra yerli anlamda katkı verecek, ekonomik katkı sağlayacak birkaç isim üzerinde çalışıyoruz. Bu saatten sonra bu sezon için sansasyonel anlamda yıldız futbolcu gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Gedson Fernandes'le artık ilgilenmiyoruz"

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes konusunda artık ilgilerinin olmadığını da söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu. Almak için niyetlendik ama şu anda o isteğimiz ortadan kalkmış durumda. Takımda o işleri görecek futbolcularımız var. Böyle bir isteğimiz kalmadı" dedi. Gaziantep deplasmanında rahatsızlanan Fabrice N'Sakala hakkında da konuşan Çebi, "N'Sakala sevdiğimiz, önem verdiğimiz, şampiyonlukta katkısı olan bir futbolcumuz. Onu o şekilde görmekten olumsuz etkilendim. Çok şükür sağlığı iyi. Raporunu aldık. Umarım milli takım arasından sonra tekrar formasını giyecektir" diye konuştu. Mümkün olduğunca gençlerle oynamak istediklerini de söyleyen Çebi, "Onların forma şansı bulmasını istiyoruz, hocamıza güveniyoruz. Hocamızın tercihleri doğru olacaktır. Biz malzemeyi eline verelim, o da başarılı olana forma verecektir. Başarılı olan herkes formasını giyecektir" diyerek sözlerine devam etti.

"Fikret Orman'a gerekli cevabı divan kurulunda vereceğim"

Bir önceki başkan Fikret Orman, TGRT Haber'e verdiği röportajda yaptığı açıklamalar hakkında da konuşan Çebi, "Kendisine gerektiği zaman cevap vereceğim. 2 yıl durup tekrar konuşmuş. Bu aile içi bir mevzu. Kendisine ilk divanda ya da mali genel kurulda gereken cevabı vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Onun yaptığı gibi kameraların önüne geçmek istemiyorum" dedi. Kadro dışı kalan Douglas, Lens ve Ljajic hakkında da konuşan Çebi, "Hocalar işin ekonomisinden ziyade teknik duruma bakarlar. Neden, nasıl oluyor da bir kulüp kapımızı çalıp bizden bu oyuncuları istemiyor? Bu durum kafamda soru işareti. Bunlarla ilgili geçen sene de bu sene de kapımızı kimse çalmadı. Aldıkları ücretler çok fahiş. Kimse o bütçeyi bulamadığı için bizden istemiyorlar. Beşiktaş bunların zararını çekiyor. Bu kontratlar Türk kamuoyunun düşünmesi gereken konulardan biri" açıklamasını yaptı. Hakem hatalarının da ligin başlamasıyla birlikte konuşulduğunu aktaran Ahmet Nur Çebi, "Lig daha yeni başlamasına rağmen hakemler hatalarıyla ön plana çıkıyor. Bunların olmaması için ne yapılması gerekiyor, federasyon ve MHK'nin dikkat etmesi gereken konular. Gaziantep maçında penaltımız verilmedi. Fenerbahçe'nin rakipleri de kendilerinin penaltısının verilmediğini konuşuluyor. Antep'te hakem VAR'a bile gitmedi. Bu beni çok rahatsız etti. Umarım bundan sonra bu hatalar olmaz. Bizim gibi diğer takımların da şikayetçi olması düşündürücü. Sezonun başındayız, sonuna kadar böyle giderse yandık. Bu böyle devam ederse diğer takımlardan daha fazla Beşiktaş'ın sesi çıkar" değerlendirmesini yaptı.

"Ersin için yapılan teklif bizi tatmin etmedi"

Yarın İstanbul'a çekilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları hakkında da açıklamalarda bulunan Çebi, "Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın geçmiş performansı ortada. Başarıya alışığız. Umarım iyi bir kura çekeriz, şans da çok önemli. Transferlerimizi Şampiyonlar Ligi'ni göz önünde bulundurarak yaptık. Ülke puanına son derece ihtiyacımız var. Takımlarımızın alacakları puanlar Türk futbolu aına büyük önem ifade ediyor" dedi. Son olarak kaleci Ersin Destanoğlu'na gelen teklifleri yeterli bulmadıklarını da söyleyen Çebi, "Mert, abi rolünde bir kalecimiz oldu. Tecrübesi ortada. Ersin'e verilen rakamları biz az gördük. Ersin bizim için çok önemli. Forma rekabetini kim kazanırsa onun alabileceği bir yer. Hocaların adaletinden şüphem olmadı, Ersin'e verilen rakam işimize gelmedi" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu