Ahmet Nur Çebi: "Hakem hatalarından çok puan kaybettik"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Adana Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği'nin Adana'da düzenlediği geceye katıldı. Gecede alkışlarla karşılanan başkan Çebi'ye, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Hakan Daltaban, Bilgehan Cenk Sürmen, Fırat Fidan eşlik etti. Düzenlenen organizasyona Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Gecede yeni üyelere ve kongre üyelerine belgeleri verildi. Adana Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği(ABİSAD) Başkanı Sitemkar Bolsoy katılımlarından dolayı başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Yeni kongre üyelerinin tanıtıldığı gecede açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, "Bölgeden gelen tüm dernek başkanlarına teşekkür ediyorum. Şehrin iki büyük camiasıda var Adanaspor ve Adana Demirspor bunlardan biri Adana Demirspor ile yarın oynayacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Derneklerinin yaptığı çalışmalardan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Bu sene takım olarak gidişatımız iyi değil. Hakem hatalarından çok çektik. Çok puan kaybı yaşadık. Bu sene ilk hakem hatasını da Adana Demirspor maçıyla yaşamıştık. Yarın inşallah hakem hatasız bir maç geçer dileğinde bulunuyorum. Beşiktaşımıza yarınki maçta başarılar diliyorum. Yeni kongre üyelerimize de hoşgeldin diyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kongre üyelerinin belgeleri verildi.

Zafer Şahin