Ahmet Nur Çebi listesini verdi

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olacağını açıklayan Ahmet Nur Çebi, kesinleşmiş yönetim kurulu listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar'a listesini teslim eden Çebi, diğer adaylara başarılar diledi.

Adaylıktan çekilen İsmail Ünal'ın kararıyla ilgili olarak "Hayırlı olsun" yorumunu yapan Ahmet Nur Çebi, seçim sürecinde kendisine birleşme konusunda herhangi bir talep olup olmamasıyla ilgili olarak, "Böyle konuşmalar tabii ki geçti. Biz kendi içimizde de bazı değerlendirmeler yaptık. Ancak şu ana kadar bana bu konuyla ilgili olarak gelen herhangi bir talep olmadı" açıklamasını yaptı.

Listesini veren Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra Onursal Başkan Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etmeye gitti.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar