Ahmet Nur Çebi: 'Ofsaytımsının arkasına penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sezon değerlendirmesiyle sözlerine başlayan Başkan Çebi, "İyi günler, kötü günler, hatalar gibi birçok şey yaşadık. Yeni sezona başlayacağız. Beşiktaş olarak hazırlıklarımızı zaten tamamladık. 2, 3 takviye ile Şenol hocamızla ve mevcut futbolcularla yola devam edip önümüzdeki senenin en büyük şampiyonluk adayı olacağız. Görevimize devam edeceğiz. Camianın birlik ve beraberlik içinde olduğu zaman ne kadar güçlü olduğu bilinmektedir. Geçtiğimiz sezon bir seçim süreci oluşturulmuştur. Nedenini hala bilmiyorum. Bir savaş el birliğiyle yürütülür. Kaybederseniz de beraberlik içinde olmamız lazım. Bu işler, ekip işidir. Ekibini birbirinden ayırmak doğru değildir. Teşekkür ederken onları da anmakta hiçbir zarar yoktur. Özellikle 4-5 ay geçtikten sonra bir seçim atmosferi neden oluşturuldu, gerçekten bilmiyorum. Başarısızlık üzerine kurulmuş bir kurgu ise yanlış. Gerçek Beşiktaşlılar kötü gidişte el ele tutmayı bilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Sakatlıklar yakamızı bırakmadı"

Sezon başında iyi bir takım kurduklarını hatırlatan Ahmet Nur Çebi, "Sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Dün son maçta 4 önemli futbolcumuzun sakatlığı vardı. Bunları alt alta koyduğumuzda dünkü maçın bizim için üzüntü kaynağı olduğu ve büyük nedeninin sakatlıklar olduğunu bildirmek istiyorum. Ghazzal'ı sakatlıklardan dolayı kullanamadık. Kalecimiz son derece başarılı maçlar çıkardı. Sezon başı geç geldi. Josef çok değerli futbolcumuzdu, onun da sakatlığı eklendi. Değerli oyuncularımızın sakatlığı bizi kurguladığımızın dışına taşımıştır. Seneye bunların olmayacağını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ofsaytımsının arkasına bir de penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in şampiyonluk kutlamalarından sonra puan hesabıyla alakalı yaptığı açıklamalara da değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "6 puan olsa da ofsaytımsı olsa da ne fark eder gibi söylemleri var. Siz 6 puanınızı silersiniz, 3 puan da Sivas maçını eklerseniz toplam 9 puan eder, çok şey fark eder. Ligi devam ederken arkanıza aldığınız o rüzgarla rakiplerinizin moralinizi bozduğunuz tavır ve davranışlarınızla ve depremden kaynaklanan nedenle ligden çekilen takımlarla oynanan maçların oynanmış kabul edilmesi ve sonraki maçlarda 3'er puan hanesine yazılması, eğer bunu Galatasaray başkanı reddediyorsa, önemi yok, onu da 'Size verelim' gibi küçümseyici tavırlarda oluyorsa, altına bir de ofsaytımsı dediği bir maçtaki Galatasaray'ın haksız bir puan aldığı düşünüldüğünü, boş verin onu da size verelim diyerek, bu tavır ve davranışı spor camiasınca bence pek takdir edilecek bir davranış biçimi değildir. Ofsaytımsının arkasına bir de penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz. Çok dikkatli olmak lazım. Başkanların taraftar tarzıyla konuşmalarını uygun bulmuyorum. Ofsaytımsı, arkasından penaltımsı, arkasından şampiyonumsu olursunuz. Anlıyorum, belki bir zafer sarhoşluğudur ama çıkıp bu konuda futbol camiasından bence yanlış anlaşıldığını ve özür dilediğini ifade etmesi gerekiyor. Sadece bu işin başladığı tarihten bu tarafa kadar Galatasaray camiasının ve buna Fenerbahçe de dahil hiçbir şekilde konuşmadığını iyi biliyorsunuz. Biz; hayır, bu uygulama yanlış derken, onlar; hayır, bu uygulama doğru bile demediler bile. Şimdi çıkıyorsunuz, lig bitmiş, 8 puan fark yapmışsınız, ne fark eder diyorsunuz. Bu ifadeler doğru değil. Spor camiasının bundan pek hoşlanmadığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Varsa bir şeyler çok süratle açıklanmasını istiyoruz"

Başkan Çebi, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un elindeki belgeleri lig tamamlandıktan sonra açıklayacağına yönelik söylemlerini hatırlatarak, "Bekliyoruz. Laf olsun diye birilerini baskı altına alacak tavırlar doğru değil. Varsa bir şeyler çok süratle açıklanmasını istiyoruz. Ligi bitirmem diyorlar, lig bitti işinize geldiği gibi kabul ediyorsunuz. Baştan beri konuşmuyorsunuz. Fark 8 olunca konuşuyorsunuz. Bu şuna benziyor; kavga etmekten kaçınıyorsunuz, sonra ağabeyiniz gelince çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz. Bunu o zaman konuşacaksınız. 5 puan fark olsaydı, bu açıklamanın nasıl ifade edileceğini Galatasaray başkanından rica ediyorum. Bugün bu çirkin ifadeyi yapıyorsanız, 5 puan olsaydı bu ifadeleri kullanacak mıydınız? Bu ifadeleri neden zamanında kullanmadınız" dedi.

"Biz adalet istedik"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin; 'Bir takım çıkıp, diğerleri 6, ben 1 puan aldım. İptal edin' diyor. Akla zarar bir şey, mantığı yok' şeklindeki açıklamalarına Ahmet Nur Çebi, şöyle cevap verdi:

"Kocaman bir yanlıştır. Ona da soruyorum; eğer fark 5 olsaydı bu açıklamayı ne şekilde değiştirirdiniz? İşin başından beri algı oluşturuldu. Biz adalet istedik. Bizim adaletli dediğimiz sistemin mantık dışı olduğu söyleniyor. Deprem bitmiş iki yol var. Birini tercih edeceğiz. O yoldan biri bizim dediğimiz, diğeri şimdi uyguladıkları yoldu. Eğer bizim yolumuz mantık dışıysa o zaman niye o gün iki yol var dediniz? Birbiriyle çelişen ifadeler rahatsızlık oluşturur. Bir de bir takımın açıklamasıyla paralel açıklamalarınız yanlış algı oluşturur. Taraf olduğunuzu hissettirmiş oluşturursunuz. Son dönemlerde Beşiktaş ile ilgili söylemleriniz camiamızda rahatsızlık oluşturdu. Beşiktaş camiasına özür borcunuz olduğunuzu düşünüyorum. Beşiktaş ile barışmak adına bunu yapmanızı bekliyorum. Eğer TFF başkanlığı yapacaksanız tüm takımlara eşit mesafede olduğunuzu hissettirmek zorundasınız."

Aynı zamanda Beşiktaş'ın ödenmemiş bir kuruş borcu olmadığını vurgulayan Başkan Çebi, "Bu konuda takdir edilmeyi beklemesek dahi tenkit edilirken, yaşanmışlıkları, başarıları ve pandemide alınmış 4 kupayı spor camiasının unutmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"TFF başkanını başarılı bulmuyorum"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiğ'yi başarılı bulmadığını yineleyen Çebi, "Bu benim demokratik hakkım. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Bir Beşiktaş başkanının bir hafta içinde 3 kere ceza kuruluna göndermek ne anlama geliyor bilmiyorum. Kurullar adaletliyse TFF başkanının Beşiktaş ile ilgili rencide edici ifadelerinden dolayı biz de kendisini kurullarda cezalandırılmak üzere talepte bulunacağız. Beşiktaş büyük bir camiadır, rencide edici cümleler kuramazsınız. Benim TFF başkanıyla şahsi bir problemim olamaz. Beşiktaş camiasıyla ilişkisi benim ona tavrımı belirleyecek. Şu ana kadar hoş tavırla karşılaşmadık. Kendisi kötü niyetli değil ama bunu camiama da göstermesi gerekiyor. Eğer orada göreve devam etmek istiyorsa bunu hissettirmesi lazım. Tüm spor camiasında federasyon başkanının Beşiktaş'a karşı bir husumeti ve takıntısı olduğu algısı var. 'Gel başkan, bunu düzelt' diyorum. Sizin oradaki oturmanızın sebebi kulüpler. Bu kulüplerin en büyüğü de, ağabeyi biziz. Bize karşı tavırlarınızda iyi niyetliyseniz bunu gösterin" ifadelerini kullandı.

"Jesus'un arkasında durun"

"TFF'nin tamamen değişmesi gerektiğini düşünüyorum" diyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şöyle devam etti:

"O gün konuşmayanların bugün konuşmasını da abes buluyorum. Jesus, Fenerbahçe'nin hocası, ifadeleri ortada. Bugün Galatasaray şampiyon olmuşsa Fenerbahçe'nin de katkısı var. Bilerek, bilmeyerek Jesus'un arkasında durun. Adam benim söylediklerimi anlatmaya çalışıyor. Herkes sonuca gitmeye çalışıyor. Sonu neyse ona göre ahkam kesmeye çalışıyorsunuz."

"Kulüpler Birliği'nde yapısal olarak hatalı işler yapılıyor"

Kulüpler Birliği'nde yapısal olarak hatalı işler yapıldığını savunan Çebi, "Bu konuda birçok tartışma oluyor. Zamanında hakemlere itiraz edenler, geri geldiklerinde iyi ki geldi dediler. Herkes fikirlerini açıkça söylemeye çekiniyor. Kimse fikirlerini söylediği için ceza alamaz ama siz bunu uyguladığınız için herkes çekiniyor. Son toplantıda herkes konuyu ağzında yuvarlıyor. Algı olarak hissettiğim şu; başkanlarımız orada mevcut olanla ve gelecekle aralarını bozmamak için lafları yuvarlıyor. Üst düzey hareket etmediğimiz için kulüplerimiz de zarar görüyor. Ben Kulüpler Birliği'nin çoğunun mevcut yönetiminden memnun olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Minimum 3 çok iyi oyuncu alacağız"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Çebi, "Minimum 3 çok iyi oyuncuyla takviye yapmak istiyorum. Gidenlerle birlikte 5-6 olabilir. Redmond son zamanlarda başarılı olan bir futbolcumuz. Kendisiyle görüşmelerde sona yaklaştık. Son demek imza atılması demek. Henüz o imzayı atmadık, bizimle yola devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kendisinin de istekli olduğunu ifade etmek istiyorum. Saiss'in de devam etmesini istiyoruz. Ben kendisini sevip sayarım. İyi bir karakterdir. Kendisiyle ilgili bize ne geleceğini bilmiyorum. Ben yola devam edeceğimizi düşünüyorum. Bir şey gelince kamuoyuyla paylaşırız. Tayfur'un opsiyonu var, oturup konuşacağız. James Rodriguez gündemde yok" dedi.

"Avrupa'da başarıyı kovalamamız lazım"

Avrupa'da başarıyı kovalamaları gerektiğini dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Avrupalı gibi düşünmeye başlamamız lazım. Bir günde transfer politikalarını şöyle yapacağı demek, günlük iş. Bunları vadeye yaymak önemli. Hepimizin stratejilerini değiştirmesi lazım ama buna camia ve taraftarların da destek olması lazım. Camialar 1 sene içinde başarı istiyorlar. Hepimizin ortak bir dille kafamızı değiştirmesi lazım. Bunu yapacak kişi de TFF siyasetidir" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi, stat sponsorluğu konusunda da görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Uygar Aydın - Yunus Emre Öztaş



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