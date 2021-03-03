Ahmet Nur Çebi: "Şan ve şeref dolu 118 yıl"

Beşiktaş Kulübü'nün 118. kuruluş yıldönümü için Beşiktaş Başkanı Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün resmi sitesinden mesaj yayımladı. Çebi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Serencebey'de 22 cesur ve vatansever büyüğümüz tarafından kurulan, bir semt takımı olarak doğup, bir dünya kulübü haline gelen Beşiktaşımız 118 yaşında!

118 yıldır yaşattığı gelenek ve görenekleriyle her kesimin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaşımız, milyonlarca taraftarının eşsiz desteği sayesinde ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü konumundadır.

Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba gibi abide şahsiyetleri Türk sporuna kazandıran camiamız, başkalarına da ilham olan Beşiktaşlılık duruşundan asla taviz vermemiştir.

Şampiyonluklarla, kupalarla anılan, siyah-beyaz renkleriyle ülkemizi dünya ve Avrupa arenasında başarıyla temsil eden Beşiktaşımızın 118. yılı kutlu olsun! Şan ve şeref dolu tarihimize, yepyeni destanlar ve tertemiz şampiyonluklar eklemek için tüm gücümüzle çalışmaya, armamızda onur ve gururla taşıdığımız Ay-Yıldızımıza hizmet etmeye sonsuza kadar devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı olarak, kulübümüzün bugünlere gelmesinde emekleri bulunan yaşayan ve ebediyete intikal etmiş tüm değerli büyüklerimizi ve taraftarlarımızı minnetle ve şükranla anıyor; tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyorum."