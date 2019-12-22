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Ahmet Nur Çebi tribünde

Ahmet Nur Çebi tribünde
Ahmet Nur Çebi tribünde

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti. Bir önceki başkan Fikret Orman, uzun süre boyunca derbilerde deplasman maçlarına gitmemişti.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbi mücadelesini siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi de tribünden takip etti. Her maç öncesi olduğu gibi dün de Ümraniye'ye giderek takıma ve teknik ekibe moral veren Çebi, bugün de tribündeki yerini alarak siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı. Bir önceki başkan Fikret Orman, son yıllarda deplasmanda oynanan derbi mücadelelerde maça gitmiyordu. Çebi'nin yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı tribünden takip edenler isimlerdendi.

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