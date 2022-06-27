Ahmet Nur Çebi: "Weghorst transferi bitmek üzere"

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptığı Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakçı'nın ekonomilerine uymadığı için transferden vazgeçtiklerini söyledi.

"Bütçeyi dengeliyorsanız o zaman iyi transferdir"

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Ekonomimize uymayan hiçbir şeyi yapmayacağımızı baştan beri söyledim. Benim yönetim tarzım bu. Başarılı bir transfer, ekonomisi ile beraber yapılabilmişse başarılıdır. Yoksa kim neyi isterse transferi herkes yapabilir. Kağıda imza atıyorsunuz, milyonlarca lira ödüyorsunuz ve o insanlar size geliyorlar. Bu bir başarı değil. Bunu minimize ediyorsanız, takım bütçesiyle dengeli halde yapıyorsanız o transfer iyi bir transferdir" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı oyuncu kuralı ile ilgili bir çözüm formülü teklif ettiklerini ancak kabul görmediğini söyleyen Çebi şunları aktardı:

"Bu futbolcunun Beşiktaş'a gelmesinin istenmesinin ana nedenlerinin başında yerli futbolcu konusundaki TFF'nin limitleri. 14 takım olarak TFF'ye müracaat ettik ve '8+3 için teşekkür ederiz ama +1 yabancı oynatma hakkını verin. Eğer kullanırsak oynadığı maç kadar 100 bin lira ceza ödeyelim. Bu paralar da TFF'nin kasasında biriksin, yerli oynatana da bunlar ödensin şeklinde teklifte bulunduk' ama maalesef kabul görmedi. Bunu doğru bulmuyorum. Yerli futbolcuların fiyatları kulüpler tarafından karaborsaarttırılmaya çalışılıyor. Eğer bir şeye ihtiyaç var ise onun fahiş olmaması için gereken arzın önünü açmanız lazım. TFF bunun önünü açmıyor. Sadece bunu A Milli Takıma yerli futbolcunun bulunabilmesi için yaptığını ifade ediyor. Türk futbolcularımız 'nasıl olsa benim formam garanti' diye rehavete kapılacaktır. Bunun da Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum. Yerli futbolcunun oynamasını teşvik etmeli, yabancınınkini de cezalandırmalısınız. Bunun parasal bir değeri olması lazım. O yasak bu yasak demeyle bu işin olacağını düşünmüyorum. Konyaspor'un da futbolcusunu satarken yerli futbolcu şartını iyi değerlendirdiğini görüyoruz. Tebrik ediyoruz, haklıdır. Gazetelerde yazıldığı gibi bahsi geçen rakamların hem kulübüne hem oyuncuya yarısını önermiştik. Bunların üzerine rakamlar çıktığı zaman da çekilmeyi bildik. Kulübümün başkalarının kullanıp da basamak yapabileceği, fiyat artışı sağlayabileceği bir kulüp olarak görülmesini istemiyorum. Bunun için de gerekeni ilk andayaptık."

"100 yerli futbolcu varsa listeyi siz getirin"

Alınan mevcut kararın rekabeti ortadan kaldıracağını savunan Çebi, "Rekabet olmazsa kimse çalışmaz ve başarı gelmez. Rekabeti ortadan kaldıracak bu kararı desteklemiyorum. Hepimiz zor durumdayız, her kuruşa ihtiyacımız olan bu dönemde yerli futbolcu mecburiyeti getirip kulüplerin cebinden fazla para çıkmasına sebep olacak bir kararı desteklemiyorum. Bunu federasyon başkanına da söyledim ama sonuç şu an için olumsuz. Umarım bu kararlarından bir an önce dönerler. Çok da geç kalmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü transfer dönemi devam ediyor. Ortada 20 tane takım var. Bunların 3'er yerli oynatma mecburiyeti, bir de 4-5 yedek oyuncuyla rakam 100 oluyor. 100 tane yerli futbolcu varsa listeyi siz getirin. Bu, zaman içinde olabilir ama bugün markette takımların kullanabileceği 100 tane yerli oyuncu yoksa o zaman uygulamanın doğru olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Weghorst transferi bitmek üzere"

Transfer gündemini de değerlendiren Çebi, listedeki Wout Weghorst transferinin bitmek üzere oluduğunu belirterek, "Çok uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün içinde bitmesi lazım. Kararı olumlu gözüküyor, şu anda kulübüyle uğraşıyoruz. Muleka da listemizdeki isimlerden bir tanesi ama Weghorst şu anda daha önde ve önceliğimiz onda. Cenk için kapımız her zaman açık. Her zaman için çözebileceğimiz bir konu olarak gözüküyor. Kendisi de istekli ama her şeyin bir 'aması' var" ifadelerini kullandı.

Sol bek için arayışlarının devam ettiğini söyleyen Çebi, "Transfer yapmak istediğimiz kişiler var ama ismini açıklamayacağım. Tayfur Bingöl de bir alternatif. Aklınıza gelenleri alt alta yazın onların hepsi olabilir" dedi.

Çebi son olarak Eintracht Frankfurt'a transferi gündemde olan Rıdvan Yılmaz'ın durumu için ise Alman ekibiyle görüşmelerin devam ettiğini ve transferde titiz davranıldığını aktardı.