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Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar

Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar
Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin konuşmasından satır başları

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Sergen Yalçın müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız. Onun zarar görmesini hiçbir zaman istemem. Yarın öbür gün buraya tekrar gelecek, bizim çocuğumuz."

"Sergen Yalçın'ın istediği transferlerin birçoğunu yaptık. Hocamız da memnundu. 2 kez Beşiktaş'ı düşündüğü için bırakmak istediğini söyledi. İki kez önledim artık üçüncü de kabul etmek istedim. Sergen Yalçın'ın altını ben oymadım, niye oyacağım ki! Kim kupayı almak istemez ki."

 "Hakemlerle ilgili gereğini yapıyorum. Gidiyorum, bağırıyorum, çağrıyorum. Beyler cinayet işleyemem. Nedir ya sürekli olarak hakem, hakem hakem.."

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