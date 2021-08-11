Ahmet Oğuz: “Ülke puanı için kazanmak istiyoruz”

Sivasspor'un 28 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Oğuz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın oynayacakları Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi müsabakası öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu.

Oğuz, “Yarın oynayacağımız Dinamo Batumi maçı çok zor olacak. 22 haftadır futbol oynayan bir takım ile oynayacağız. Bizim ise üçüncü resmi maçımız. Tabi zor geçecek bizim için. Kendi sahamızda oynayacağımız için bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İnşallah karşılaşmayı kazanıp, hem ülke puanı için, hem Sivas için kazanıp ileri gideceğimizi düşünüyorum. Taraftarlara her zaman ihtiyacımız var ve o yüzden herkesi aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.



Oğuzhan Sarzep - Onur Erden

